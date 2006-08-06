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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۴۴

4500 پروژه نيمه تمام در خراسان رضوي وجود دارد

استاندار خراسان رضوي گفت: 4 هزار و 500 پروژه نيمه تمام در استان وجود دارد كه علت نيمه تمام ماندن آنها محدوديت در منابع مالي است.

مهندس محمدجواد محمدي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: محدوديت منابع مهم ترين علت به تعويق افتادن پروژه هاي استاني است كه همين امر مدت زمان تحويل پروژه را طولاني مي كند و هزينه هاي سر بار در پي دارد.

استاندار خراسان رضوي گفت: بيشترين حجم پروژه هاي نيمه تمام در خراسان رضوي مربوط به بخش راه و ترابري ، جهاد كشاورزي و عمران شهري مي باشد كه دستگاه هاي متفاوتي متولي اين امر هستند .

محمدي زاده افزود: در سال جاري 1200 پروژه به انجام مي رسد كه بخش عمده اي از 238 ميليارد تومان اعتبار عمراني استان به پروژه هاي نيمه تمام اختصاص مي يابد.

وي تصريح كرد: در صورت ادامه اين روند پيش بيني مي شود تا پايان برنامه چهارم توسعه بخش عمده اي از پروژه هاي نيمه تمام استان به پايان برسد.

کد مطلب 363306

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