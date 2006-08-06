4500 پروژه نيمه تمام در خراسان رضوي وجود دارد

مهندس محمدجواد محمدي زاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود: محدوديت منابع مهم ترين علت به تعويق افتادن پروژه هاي استاني است كه همين امر مدت زمان تحويل پروژه را طولاني مي كند و هزينه هاي سر بار در پي دارد.

استاندار خراسان رضوي گفت: بيشترين حجم پروژه هاي نيمه تمام در خراسان رضوي مربوط به بخش راه و ترابري ، جهاد كشاورزي و عمران شهري مي باشد كه دستگاه هاي متفاوتي متولي اين امر هستند .

محمدي زاده افزود: در سال جاري 1200 پروژه به انجام مي رسد كه بخش عمده اي از 238 ميليارد تومان اعتبار عمراني استان به پروژه هاي نيمه تمام اختصاص مي يابد.