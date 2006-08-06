"رنگينه برج" در سينماي ديگر

به گزارش خبرگزاري مهر، فيلم كوتاه ايراني "رنگينه برج" به كارگرداني اميد شكرگزار به مدت پنج دقيقه ساخته شده است. اين فيلم حكايت تلاش جمعي از روستاييان براي كشت و برداشت محصول برنج است كه در انتها سفره عروسي با آن تكميل مي شود.

پخش فيلم كوتاه ايراني "نقاشي هايم براي تو" به كارگرداني محمدمهدي قاهري و محمد جميني از ديگر بخش هاي برنامه سينماي ديگر است كه به مدت شش دقيقه پخش مي شود. داستان اين فيلم درباره دختر بچه اي است كه در هنگام بازي با وسائل كودكانه اش كه همزمان با تصاوير مبارزه با كودكان فلسطيني است، دنياي ديگري را مي سازد.

همچنين انيميشن خارجي "پركونيا" به مدت چهار دقيقه به كارگرداني الكساندرآود ساخته شده است. فيلم كوتاه خارجي "recyclebein" در سال 2001 جلوي دوربين دومينيكو بولدين رفت. اين فيلم به مدت 8:37 دقيقه محصول سال 2001 فرانسه است.

آينه فردا كه اختصاص به معرفي فيلمساز جوان سارا خليلي دارد و منشور فيلم كوتاه كه سينماي كوتاه برزيل را معرفي مي كند از ديگر بخش هاي برنامه سينماي ديگر است كه فردا شب 16 مرداد ماه ساعت 21 از شبكه دو سيما پخش مي شود و روز سه شنبه 17 مرداد ماه از همين شبكه تكرار مي شود.