بيش از 260 گور دسته جمعي در عراق وجود دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" ساندرا هودگينسون" رييس دفتردادگاه حقوق بشروابسته به نيروهاي ائتلاف انگليس با بيان اين مطلب افزود: تاكنون آمار 263 گور دسته جمعي كه قربانيان آن در دوران حكومت صدام ديكتاتور سابق عراق كشته شده اند، كشف شده است .

وي با بيان اينكه يقينا 40 گور دسته جمعي هم اكنون درعراق وجود دارد ، افزود : شمار عراقي هايي كه اززمان به قدرت رسيدن صدام در سال 1979 تا سرنگوني وي در زمان رژيم بعث عراق مفقود شده اند از300 هزار تا يك ميليون 300 هزار نفر برحسب آمارهاي متعدد، تخمين زده مي شود .

ساندرا كه در كنفرانس تحقق درباره گورهاي دسته جمعي سخن مي گفت، افزود : تيم پزشكان قانوني ماموريت خود را براي دستيابي به گورهاي دسته جمعي درعراق را از ژانويه ( دي ماه ) آغازخواهند كرد .

وي گفت :عمليات نبش قبر، شناساي و دفن مجدد قربانيان سالها به طول خواهد انجاميد و ميليونها دلارهزينه دربرخواهد داشت .