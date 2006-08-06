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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴

اتفاقي غير منتظره در مراسم افتتاحيه رقابتهاي دراگون بوت/ قايق بانوان ورزشكار واژگون شد

اتفاقي غير منتظره در مراسم افتتاحيه رقابتهاي دراگون بوت/ قايق بانوان ورزشكار واژگون شد

مراسم افتتاحيه اولين دوره مسابقات قهرماني كشور در رشته دراگون بوت با واژگون شدن يكي از قايق هاي حامل بانوان ورزشكاران بر هم خورد.

به گزارش خبرنگار "مهر" مراسم افتتاحيه نخستين دوره رقابت هاي قهرماني كشور دراگون بوت صبح امروز در حضور محمدباقر قاليباف شهردار تهران، احمد دنيا مالي رييس فدراسيون قايقراني و جمعي از مسوولان ورزشي كشور در حال برگزاري بود كه واژگون شدن قايق تيم لرستان ، اين مراسم را تحت الشعاع قرار داد.

جهانگيري رييس كميته دراگون بت كشور در گفت و گو با خبرنگار "مهر" گفت: قايق تيم لرستان به علت حركت اشتباه سكاندار اين تيم واژگون شد اما خوشبختانه ورزشكاران با كمك گروه امداد از آب خارج شدند و مشكل جسماني براي كسي پيش نيامد.

کد مطلب 363325

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