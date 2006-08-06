مخالفت دولت لبنان با پيش نويس قطعنامه فرانسه و آمريكا اهميتي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، توني اسنو در واكنش به مخالفت لبنان با پيش نويس قطعنامه پيشنهادي فرانسه و آمريكا كه شب گذشته به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد ، اظهارداشت :" افراد تنها فرصتي براي بررسي اين متن كه آمريكا و فرانسه آن را تدوين كردند، در اختيار دارند ".

سخنگوي كاخ سفيد همچنين خاطرنشان كرد :"افراد خواهان بررسي اين متن هستند. من مطمئنم آنها ممكن است اظهاراتي داشته باشند كه تصور مي كنم مناسب باشد و مشخص است هر كسي مي خواهد اين اظهارات را مورد توجه قراردهد" .



وي درباره نشست جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه و استفان هادلي مشاور امنيت ملي آمريكا در مزرعه بوش در كرافورد تگزاس گفت :"آنها باهم ديدار كردند و اين نشست تنها گفتگو درباره پيش نويس قطعنامه لبنان نبود ، بلكه دركل درباره ابعاد ديدگاه بوش درباره خاورميانه بود ".



بوش همچنين قرار است دورديگري از نشستها را امروز با رايس و هادلي برگزار كند .



طارق متري از مقامهاي وزارت امورخارجه لبنان روز گذشته به خبرگزاري فرانسه گفت كه لبنان مخالف پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و فرانسه است كه به منظور پايان دادن به درگيري اسرائيل و لبنان به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد و خواهان اصلاح متن آن است .