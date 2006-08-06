92 درصد مسيحيان انگلستان جايگاه انجيل را از قانون موثق تر مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كريسشن پست، نتايج اين نظرسنجي كه توسط راديو مسيحي پريمير انجام شده به عنوان بخشي از يك تحقيق گسترده تر درباره انجيل و نيايش منتشر شده است.

جاتانان كلارك، مدير سازمان لايف لاين گفت: رسيدن به اين نتيجه كه مسيحيان بسياري نسبت به پيام و آموزه هاي انجيل اشتقياق نشان مي دهند بسيار جالب است، اما بايد به ياد داشته باشيم كه انجيل نيز مسيحيان را به اطاعت از قوانين هر كشور سفارش كرده است.

نظرسنجي آن لاين پرمير از مسيحيان پرسيده است فكر مي كنند دعا كردن براي چه موضوعي مهمتر از ساير موضوعات محسوب مي شود. بيش از 75 درصد از شركت كنندگان افراد خانواده خود را مهمترين موضوع دعاي خود دانسته و 11 درصد اظهار داشتند كه دشمنان آنها مهمترين موضوع نيايش ها را تشكيل داده اند.

كلارك در اين رابطه يادآور شد: انجيل به ما مي آموزد كه براي دشمنان خود نيز دعا كنيم كه همواره كار ساده اي نيست.

راديو مسيحي پريمير كه به مدت 10 سال است در لندن فعاليت مي كند قصد دارد با همكاري با كليساها بر آموزه هاي زندگي، مرگ و رستاخير حضرت عيسي(ع) تأكيد كند.

