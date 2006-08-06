انقلاب اسلامي فرصت داد فضاي نهضت مشروطيت را درك كنيم/ انقلاب اسلامي اصلاح گر مشروطه است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام داود مهدي زادگان در دومين روز همايش سالگرد نهضت مشروطيت با مقاله اي تحت عنوان تاثير انقلاب اسلامي بر تاريخ نگاري مشروطيت اظهار داشت: مي توانيم بر اساس رابطه در واقعه انقلاب اسلامي ونهضت مشروطيت استفاده كنيم و نشان دهيم آينده مي توان روشنگر گذشته باشد.

وي افزود: اگرانقلاب اسلامي را به عنوان واقعه آينده نسبت به انقلاب مشروطيت در نظر بگيريم، بايد گفت روشنگري آينده درگذشته درسه جنبه امكان پذر است يك مسئله بحث احياگري آينده نسبت به گذشته است مسئله ديگر تفسير گري وجنبه سوم رويكرد انتقادي وداوري گذشته نسبت به آينده است.

اين پژوهشگر درخصوص احيا گيري انقلاب اسلامي نسبت به مشروطيت تصريح كرد: وقايع نسبت به هم تاثير و تاثير دارند واقعه اي ممكن است واقعه ديگر را از صحنه به در كند و واقعه طرد شده را به عنصر مرده تبديل كند. عكس آن نيز ممكن است كه واقعه اي واقعه گذشته را زنده كند.

مهدي زادگان تصريح كرد: واقعه اي زنده است كه درزندگي ما فعال باشد و احساس ما را تحريك كند و درسايه اين تحريك عبرت انگيزي داشته باشيم واقعه اي نيز مرده است كه تاثير درزندگيمان نداشته باشد.

وي افزود: اگر اين بحث را نسبت به انقلاب اسلامي و مشروطيت نگاه كنيم مي بينيم هر چه به انقلاب اسلامي نزديك مي شويم متوجه مي شويم اين وقايع هر قدر بخواهد مشروطيت راحفظ كند و آن را در زندگي ما زنده نگه دارد بر عكس عمل كرده و به سمت از صحنه خارج شدن و به حاشيه رفتن مشروطه مي شود و مشروطه به سمت تاريخي شدن مي رود و گسست ميان مردم مشروطيت بيشتر مي شود.

وي گفت: هر قدريك شيي تاريخي شود به نوعي از متن زندگي جدا مي شود. اولين مسئله اي كه با آن مواجه هستيم هرج ومرج پس از نهضت مشروطه است كه اين هرج ومرج گامي در جهت تاريخي شدن مشروطه است.

اين محقق خاطر نشان كرد: گام بعدي تاسيس حكومت پهلوي بود مشروطه كاملا با صدور مطلقه پهلوي در تضاد است و اين حكومت تحمل مشروطه را ندارد و دولت مطلقه پهلوي انقلاب مشروطه را به تدريج پس زد. بسياري از رهبران مشروطه خواه نيز درجهت انقلاب مشروطه گام برداشتند كارگزاران حكومت پهلوي به دست رهبران مشروطه بود و طبيعي است كه حاضر نيستند انقلاب مشروطه در متن زندگي باشد پس بيشتر آن را به حاشيه مي برند.

مهدي زادگان افزود: تا پيش از انقلاب اسلامي با واقعه اي كه مشروطه را به نقل آورد روبرو نبوده ايم انقلاب اسلامي مشروطيت را احيا مي كند تاثير اين حركت احيا گرانه را هم درانقلابيون مي بينيم هم كساني كه با انقلاب موافق نيستند.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي انقلاب مشروطه را به روز مي كند و درجهت آسيب شناسي خوداستفاده مي كند تصريح كرد: وقايع نسبت به هم سكوت نمي كنند و بحث دارند يكي مسئله تفسيري گري است. انقلاب اسلامي مجال تفسير گري مشروطه را براي ما فراهم كرد. انقلاب اسلامي اين نقش و رابطه را داشته و ما پيش از انقلاب اسلامي فضايي كه فرصت را به محقق ايراني بدهد تا بداند درانقلاب مشروطيت چه گذشته است نداشته ايم. حكومت پهلوي به ما اجازه نمي داد تا در فضاي مشروطه قرار بگيريم اما انقلاب اسلامي فرصت داد تا در شرايط انقلابي قرار نگيريم و فضاي مشروطه را درك كنيم.

اين پژوهشگر با اشاره به رويكرد جنبه داوري انقلاب اسلامي نسبت به مشروطيت تقدير كرد تاريخ در تصميم گيري هاي ما نقش دارد اما داوري و ارزيابي متعلق به آينده است اين جنبه ارزيابي مي تواند به شكل انتقادي باشد كه با پرسش شروع مي شود جنبه پرسشگري در انقلاب اسلامي شدت دارد وشايد هيچ واقعه اي به اندازه انقلاب اسلامي براي مشروطيت پرسش برانگيز نبوده است به نوعي كه انقلاب اسلامي انقلاب مشروطه را زير سوال برد و پرسش هاي زيادي را در مورد آن مطرح كرد.

وي تاكيد كرد: انقلاب سابق يك پروژه نا تمام بوده است وانقلاب اسلامي در نوعي اصلاح گر انقلاب سابق (مشروطه) بوده است.