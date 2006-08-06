چهار كتاب از دكتر وهاب ولي منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، دو كتاب از اين آثار را ترجمه و دو اثر ديگر ديگر را تاليفات وي شامل مي شود. ترجمه كتاب هاي " اوغوزها، غزها " ( نوشته پروفسور فاروق سومر) و " تاريخ عثماني (نوشته پروفسور اسماعيل حقي اوزون چارشلي) از نويسندگان تركيه و نيز كتاب هاي " اديان جهان باستان " (جلد چهارم - يونان و روم) و " تاريخ بلخ از غزنويان تا مغول " در حوزه تاليف آثاري هستند كه پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در دست انتشار دارد.

دكتر ولي از محققان كتب تاريخي و ادبي تركيه و منطقه قفقاز است كه آثاري چون " اديا جهان باستان گ (سه جلد) تاريخ عثماني، نگاهي به روند نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسي در تركيه، قفقاز و سياست امپراتوري عثماني و ده ها مقاله و تاليف ديگر را در كارنامه دارد.