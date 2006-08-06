فضاي مانور آمريكا براي حل بحران خاورميانه به سبب همكاري نكردن با ايران و سوريه محدود شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت : ايران و سوريه در ارتباط بسيار نزديكي با هم هستند و همين حقيقت است كه كارشناسان مي گويند حضور اين دو كشور براي رسيدن به يك راه حل پايداردر اين جنگ الزامي است.

مقامهاي سابق دولت آمريكا مي گويند : واشنگتن فرصتهاي زيادي را براي تشويق ايران و سوريه در جهت همكاري نزديكتر با منافع آمريكا از دست داده است.

" فلينت لورت" يك مقام كاخ سفيد در دوره اول رياست جمهوري جرج بوش گفت :" اين امر سياست خارجي آمريكا را به گونه اي بسيار زيان آوري اجباري كرده است. آمريكا كانالهاي ديپلماتيك موثري براي كنترل و هدايت اوضاع ندارد و براي حل مشكلات كار كمي مي تواند انجام دهد ."

"پل پيلار" افسر سابق اطلاعات ملي در خاورميانه و جنوب آسيا اظهار داشت :"ما با مخالفت خود براي استفاده از همه كانالهاي ديپلماتيك و راههاي در دسترس، خود را محدود كرده ايم."

اما مقامهاي آمريكايي اين انتقادها را رد كرده اند و مي گويند ما كشورهايي را مي خواهيم كه سياستهاي خود را تغيير دهند.

اين در حالي است كه حملات ارتش رژيم صهيونيستي عليه مردم بيگناه لبنان همچنان در سايه سكوت جامعه بين المللي ادامه دارد.