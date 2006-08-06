رجبعلي شهسواري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر تعداد كارگران قرار داد موقت را بيش از 52 درصد اعلام كرد واظهار داشت : از ابتداي سال جاري تاكنون بر تعداد كارگران قرار داد موقت افزوده شده است.

وي با انتقاد از طرح اصلاح قانون كار در كشور اظهار داشت : با اصلاح ماده 27 قانون كار، كار فرمايان به اخراج دسته جمعي كارگران قرار داد موقت ودائم مي پردازند.

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي كشور در ادامه طرح اصلاح قانون كار را موجب كاهش امنيت شغلي كارگران قرداد دائم عنوان كرد واظهار داشت : طرح اصلاح قانون كار در جهت منافع كار فرما در كشور عمل مي كند.

شهسواري در ادامه با بيان اين مطلب كه با اصلاح ماده 191 قانون كار در كشور كارگاه‌هاي زير 5 نفر جزو مشمول قانون كار مي شوند، گفت: با اصلاح ماده 27 قانون كار در كشور بر تعداد كارگران كارگاه هاي زير پنج نفر افزوده مي شود.

وي در ادامه خواستار افزايش دستمزد كارگران قرار داد موقت شد وگفت: كارگران قرار داد موقت روزانه 5 هزار تومان دستمزد دريافت مي كنند در حاليكه روزانه بايد 6 هزار تومان دستمزد دريافت كنند.شهسواري افزود: بيش از 50 درصد از كارگران زير خط فقر زندگي مي كنند.

رئيس اتحاديه كارگران قراردادي كشور در ادامه ورود كالاهاي قاچاق به كشور را به عنوان يكي ازعوامل موثر در افزايش نرخ بيكاري عنوان كرد و گفت: دولت بايد راهكارهايي را اتخاذ كند تا از ورود بي رويه كالاهاي قاچاق به كشور جلوگيري شود.

وي درادامه به لزوم طرح طبقه بندي مشاغل در كشور تاكيد كرد وگفت : بايد در خصوص طرح بهسازي قراردادهاي موقت به كارگران امكاناتي داده شود تا نسبت به تشكيل شركت هاي تعاوني در كشوراقدام كنند.