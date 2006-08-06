ما در حال تضعيف حزب الله هستيم!

به گزارش خبرگزاري مهر، شيمون پرز در پاسخ به اين سوال روزنامه واشنگتن پست كه آيا اين مسئله صحت دارد كه شما تنها فرد در كابينه اسرائيل بوديد كه با اين عمليات مخالفت داشتيد، گفت : پس از دو هفته من همه چيز را فراموش كردم . ما در حال جنگ هستيم و بايد متحد باشيم. من نمي خواهم به دبنال اين علت باشم كه حق با چه كسي بوده و چه كسي اشتباه كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين عمليات بر اساس طرح اوليه پيش مي رود و يا توسعه يافته، اظهار داشت : "ما از نيروهاي زميني بيشتري استفاده مي كنيم و بمباران را كاهش داده ايم. هدف بمباران تخريب ستادهاي فرماندهي حزب الله در شهرها بود."

پرز در پاسخ به اين سوال كه آيا نظاميان اسرائيلي جنوب لبنان را دوباره اشغال خواهند كرد، گفت :" خير. ما حملاتي خواهيم داشت ، اما در آنجا نمي مانيم."

معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي در پاسخ به سوال ديگر واشنگتن پست كه آيا شما از قدرت و سرسختي حزب الله متعجب شده ايد ، ادعا كرد :" از قدرت آنها نه، بلكه از اين عمليات متعجب شدم. هيچ كس نمي داند كه چرا آنها اين حمله را اغاز كردند و هدف اين حمله چه بود و چرا آنها از موشكها و راكتهاي زيادي استفاده مي كنند."

پرز در بخش ديگري از اظهارات خود و در پاسخ به اين سوال كه ترك ها گفته است كه اگر محبور شوند حزب الله را خلع سلاح كنند، به لبنان نخواهند رفت، گفت :" ما به گروه ناظران نياز نداريم؛ ما به افرادي نياز داريم كه در انجام وظائف خود موثر باشند و قطعنامه 1559 سازمان ملل را به اجرا در آورند."

پرز در پاسخ به اين سوال كه اسرائيل پس از سه هفته از اين عمليات بايد چه چيزي را نشان دهد ، ادعا كرد : آنچه را كه اسرائيل بايد نشان دهد، نمايش بزرگ مردم است. ما هرگز 100 تا 150 موشك و راكت را كه هر شب به طور ناگهاني فرود مي آيند تجربه نكرده ايم. بيش از 1 ميليون نفر در پناهگاهها زندگي مي كنند و همچنان روحيه دارند. اين كاملا نمايش اتحاد و عزم ما است. به نظر من، با وجود همه چيز، ما در حال تضعيف لبنان هستيم.

به گزارش مهر، ادعاهاي پرز در مورد اتحاد بين اسرائيلي ها در حالي است كه حمايت افكار عمومي و همچنين مطبوعات اين رژيم نسبت به اين جنگ كاهش داشته است و آنها نسبت به رهبري نظامي و سياسي خود ترديد دارند.

معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي در مورد وابستگي زياد اين رژيم به نيروي هوايي در اين درگيري اظهار داشت : ما از نيروي زميني و هوايي به دلايل متفاوتي استفاده كرديم. ما از نيروي هوايي براي بمباران ستادهاي فرماندهي حزب الله استفاده كرديم و بعد تصميم گرفتيم تا سيستم هاي ارتباطي آنها را تخريب كنيم. حال از نيروهاي زميني استفاده مي كنيم، زيرا آنها سلاحهاي خود را در خانه هاي شخصي و روستاهاي خود پنهان مي كنند.

پرز مدعي شد : من مي خواهم به اين درك و به اين باوربرسم كه شما نمي توانيد اسرائيل را بمباران كنيد. ما به حزب الله اجازه نمي دهيم تا به جنوب و مرز اسرائيل و لبنان بازگردد. مسئله دوم هم متوقف كردن پرتاب موشك و راكت است. مسئله سوم آزادسازي دو سرباز ما و مسئله چهارم هم دستيابي به كنترل انبار راكتها و موشكهاي آنهاست.

اين در حالي است كه حملات ددمنشانه رژيم اسرائيل عليه مردم لبنان همچنان در سايه سكوت جامعه بين المللي ادامه دارد وخبرگزاري فرانسه هم در گزارشي اعلام كرد: آمار شهداي حملات وحشيانه و مستمر ارتش رژيم صهيونيستي به مناطق مسكوني لبنان تاكنون به 993 شهيد و بيش از 3300 زخمي رسيده است و اين آمار همچنان در حال افزايش است.