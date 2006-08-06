افزايش آسيب هاي اجتماعي در كلانشهرها ناشي از كاهش روابط چهره به چهره است

دكتر محمد زاهدي اصل در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، پيرامون افزايش آسيب هاي اجتماعي در كلانشهرها اظهار داشت: به لحاظ آسيب هاي اجتماعي ، تفاوت بسيار زيادي ميان شهرهاي بزرگ و كوچك وجود دارد. چرا كه روابط چهره به چهره و ارتباط روزمره افراد با يكديگر در شهرهاي كوچك و روستاها موجب مي شود ميزان بروز آسيب هاي اجتماعي روند طبيعي خود را داشته باشد.

وي افزود: بروز پديده هايي چون آسيب هاي اجتماعي غالبا زائيده و پرداخته بيگانگي ها ، نا آشنايي ها و فرهنگ هاي مختلف است كه اكثريت قريب به اتفاق چنين مواردي به ويژه در سال هاي اخير در شهرهاي بزرگي چون تهران ، اصفهان ، تبريز و شيراز مشاهده شده است.

اين استاد دانشگاه معتقد است: تفاوت بسيار زيادي ميان ميزان آسيب هاي اجتماعي در جوامع صنعتي و سنتي وجود دارد ، زيرا در يك جامعه سنتي مانند روستاها و شهرهاي بسيار كوچك ، تعصبات و تعلقات افراد نسبت به اعضاي خانواده ، خود عامل موثري در عدم بروز آسيب هاي اجتماعي به شمار مي رود.

زاهدي اصل با اشاره به جوان بودن جمعيت ايران ، تصريح كرد: نبايد جواني جمعيت را بستر ساز آسيب هاي اجتماعي بدانيم. جواني جمعيت في نفسه مشكل ساز نيست ، مگر با بروز پديده هاي چون بيكاري ، عدم امكانات تفريحي و موانع اقتصادي براي تشكيل خانواده.

رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در ادامه يادآور شد: جوان ما به دليل كم تجربگي و شرايط جسمي و رواني حاكم بر او ممكن است در مسير آسيب ديدگي اجتماعي قرار دهد. بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه جامعه جوان كشور ما در شرايطي زندگي مي كند كه نرخ بيكاري بالا ، نرخ ازدواج بسيار پايين بوده و فرصت و مجال تخليه انرژي و هيجانات جوانان نيز در بيشتر مواقع فراهم نمي شود.

وي همچنين تاكيد كرد: با توجه به اينكه نمي توان كنترل صد در صد نسبت به فضاي اطلاع رساني حاكم بر جامعه داشت ، بنابراين لازم است رسانه هاي داخلي در رابطه با آگاه سازي جوانان راهكارهاي ويژه اي به كار بسته و امكان انتخاب به آنها بدهند. انتخاب حق طبيعي هر فردي است اما اگر انتظار انتخاب درست از سوي جوان را داريم بايد براي راهنمايي او اطلاع رساني درست و شفافي صورت بگيرد.

زاهدي اصل ادامه داد: علاوه بر اين ، نيازمندي هاي روحي و جسمي جوانان بايد مورد ارزيابي دوباره قرار گرفته و با توجه به شرايط روز جامعه به نيازهاي آنان از راه هاي درست و مشروع پاسخ گفته شود.

وي معتقد است: بهترين و موثرترين راهكار براي كاهش آسيب هاي اجتماعي جامعه امروز ايران ، در شرايطي كه در هر خانواده به طور متوسط يك تا دو نفر جوان بيكار وجود دارد ، اشتغال زايي است. داشتن فرصت اشتغال حق طبيعي هر جوان ايراني است تا بتواند با كار و تلاش به خواست طبيعي خود كه همانا تشكيل زندگي سالم است ، برسد.

رئيس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در پايان از مسوولان خواست با اعمال سياست هاي درست و از قبل تجربه شده در ديگر كشورها ، مقابله با پديده آسيب هاي اجتماعي و راهكارهاي موثر براي آن را مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار داده و پس از ارايه طرح ها ، نظارت دقيقي بر حسن اجراي آنها داشته باشند.