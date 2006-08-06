ايران در صدد وارد كردن اورانيوم از آفريقاست

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه بر اساس يك گزارش تحقيقي مدعي شد كه ايران درصدد است تا مقاديرزيادي اورانيوم را كه براي ساخت بمب اتمي به كار برده مي شود از مناطق داراي معادن اورانيوم آفريقا خريداري نمايد، معادني كه به نوشته اين روزنامه مواد لازم براي ساخت بمب هاي اتمي كه به هيروشيما و ناكازاكي ژاپن انداخته شد، از آن منطقه تهيه شده است.

گزارش سازمان ملل به تاريخ 18 جولاي مدعي است: شكي وجود ندارد كه يك محموله عظيم اورانيوم 238 از سوي مقامهاي عالي گمرك در تانزانيا كشف شده است.محموله مذكور از معادن لوبومباشي در كنگو منتقل و حمل شده است.



اين روزنامه مدعي شده است كه مقامهاي گمرك تانزانيا به آن گفته اند كه مقصد اين بارگيري بندرعباس در ايران بوده است و در 22 اكتبر سال گذشته طي يك بازرسي و كنترل روزانه توقيف شد.



يك مقام ارشد گمركي تانزانيا گفت كه قاچاق حمل اورانيوم در يك محموله كلتان پنهان شده كه يك مواد معدني بسيار نادر است كه مي تواند براي ساخت چيپ ها در تلفن هاي همراه مورد استفاده قرار گيرد.



به ادعاي اين مقام، محموله همچنين قرار بود براي گداختن به قزاقستان حمل شود و سپس از طريق بندرعباس به ايران تحويل داده شود.



اين مقام در ادامه مدعي شد: چند كانتينر براي حمل وجود داشت و همه آنها به طور روزانه با استفاده از يك شمارگر گايگر بازرسي شد.



وي گفت: اين كانتينر ها بسيار راديو اكتيوي بودند و زمان كه ما كانتينر را باز كرديم،مملو از گردونه هاي كلتان بودند و هر گردونه شامل حدود 50 كيلو گرم سنگ بود و زماني كه اولين و دومين رديف برداشته شد بعد از آنها پشته هاي اورانيوم پيدا شد.



يكي از ماموران گمرك در گفتگو با ساندي تايمز بدون اينكه نامي از وي برده شده باشد، گفت : كاتينردر بخش امني از بندر گذاشته شد و بعداً به وسيله آمريكايي ها و يا حداقل به كمك آنها به جاي دورتر منتقل خواهد شد و به همه ما گفته شده است كه درباره آن به كسي چيزي نگوييم.



گزارش سازمان ملل قرار است در پايان ماه جولاي به "اسوالدو دي. ريورو" رئيس كميته تحريمهاي سازمان ملل داده شود.



در گزاش آمده است تانزانيا نسبت به مواد راديو اكتيو پيدا شده در دارالسلام در 10 سال گذشته اطلاعات ناچيزي ارائه داده است.