ساده زيستي و زهد خانوادگي

نحوه ازدواج،‌ مهريه، شروع زندگي خانوادگي در يك خانه اجاره اي و ساده پوشي زهرا (س) و علي (ع) و فرزندانشان نمونه هايي از اهميت اين اصل در زندگي خانوادگي شان است .

مشاركت در امور زندگي و اهميت دادن به كار و همكاري در بين اعضاي خانواده

براي مثال علي (ع) بچه داري مي كرد، فاطمه (س) نان مي پخت و يا گندم آسياب مي كرد، ‌علي (ع) به جهاد مي رفت و زخم برمي داشت و فاطمه (س) زخمهاي او را درمان مي كرد و شمشير او را مي شست به همين دليل بود كه علي (ع) در هر بعد از ابعاد زندگي اش بالاترين تلاشها و موفقيتها را داشت و فاطمه زهرا (س) هم در مقام عبادت،‌ دفاع از ولايت و كار در خانه و خانه داري و مهمتر از همه تربيت فرزند بالاترين موفقيتها را كسب كرد .

ارزشي بودن ازدواج و حاكميت ارزشها بر خانواده

نمونه هايي چون بخشيدن پيراهن عروسي توسط حضرت زهرا در شب ازدواج آن حضرت با علي (ع)، فراموش نشدن ياد خدا،‌ گفتن تكبير و به نماز ايستادن عروس و داماد در شب اول عروسي و ثمره اينها ايثار و انفاق خانوادگي آنها كه در بالاترين حد آن سوره انسان مورد اشاره قرآن قرار گرفته است، بيانگر حاكميت اين اصل در خانه علي (ع) است .

حاكميت روح مشورت بر زندگي، حاكم بودن روح برنامه ريزي و نظم در خانه، از ديگر اصول حاكم بر زندگي حضرت علي (ع) است .

سياسي بودن، جهاني بودن و فدايي بودن در راه اسلام

گذشته از اميرالمؤمنين كه اسوه جهادي و فدايي بودن و سياستمداري است،‌خطبه ها و فاليتهاي سياسي حضرت زهرا (س) نشان دهنده اين است كه ايشان نيز به عنوان يك زن، سرآمد مبارزات سياسي در زمان پيامبر و بعد از فوت آن حضرت بودند. محسن شهيد، فاطمه شهيده، علي زخم خورده، حسن مسموم، حسين سرجدا و زينب و كلثوم به اسارت رفته، همه و همه در اين خانه مي زيسته اند .

علم دوستي

نهج البلاغه، صحيفه فاطميه، شاگردپروري، آشنايي با تفسير قرآن و تشكيل كلاسهاي ديني در خانه اميرالمؤمنين و حضرت زهرا نمونه هايي از توجه اين خاندان به علم دوستي است .

ميهمان دوستي، ضيافت در خانه و ابراز عشق و مهرباني به تمام اعضاي خانواده از ديگر اصولي است كه در خانه حضرت علي (ع) مورد توجه قرار داشت .

همسرداري در خانه علي (ع)

از آنجا كه همسرداري امري است دو جانبه، در اين بخش به جاي همسرداري علي (ع) ، به همسرداري در خانه علي (ع) اشاره مي شود، به همين منظور به چند اصل از اصول حاكم در همسرداري خانه علي (ع) و فاطمه زهرا (س) اشاره مي گردد:

تقسيم كار در خانه، پرهيز از خواسته هاي مادي و تلاش در جهت جلب رضايت همسر، ياري رساندن به همسر، حاكميت روح عاطفي و نگاههاي محبت آميز در خانه، برخي از اين اصول در مواجهه با همسر در خانه حضرت علي (ع) هستند .

تربيت فرزند در خانه (ع)



چگونگي تربيت فرزند يكي از وجوه درخشنده سيماي خانوادگي اميرالمؤمنين (ع) است. در اين مجال برخي از اصول تربيت فرزند و حقوق آنان بر پدر و مادر را از ديدگاه اميرالمؤمنين (ع) بيان كنيم:

گفتن اذان و اقامه در گوش فرزندان، انتخاب نام نيكو، بازي با فرزندان، رعايت اصل بي طرفي ميان فرزندان و عدم جانبداري از يكي، رعايت عدالت و مساوات:

يكي از حساسيتهاي كودكان جانبداري و توجه خاص پدر و مادر به يكي از فرزندان ديگر است كه در روايات بر رعايت عدالت و مساوات بين فرزندان و محبت كردن، هديه دادن و توجه نمودن به خصوص توجه به حساسيت بيشتر دختران در اين مورد تأكيد شده است .

داشتن برنامه جهت تمرين، تشويق و تربيت عبادي و ديني فرزندان، مكلف نمودن فرزندان به رعايت ادب و اخلاق اسلامي، استفاده از فرصتهاي مختلف جهت انتقال تجربيات و نصايح، معرفي شبهات و انحرافات اجتماعي، توصيه به مطالعه تاريخ، انتخاب مسير مورد علاقه واشتياق، تحمل مصائب و مشكلات دنيا، پذيرش مسئوليت در حد توانايي، برقراري نظم در امور زندگي، ارتباط گرم با خويشان و تكريم آنها از ديگر رئوس اصولي است كه در خانواده حضرت علي(ع) به آنها توجه مي شد .

بديهي است خانه اي كه ظريفترين نكات تربيتي ، با چنين دقتي در آن مراعات مي گردد محل پرورش انسانهايي چون امام حسن (ع) ، امام حسين (ع) و زينب (س) خواهد بود.

البته بايد در نظر داشت اگر چه اميرالمؤمنين (ع) حقوق زيادي براي فرزندان قائل شده اند،‌اما از آن سو هم وظايفي براي فرزند بر شمرده اند كه مهمترين آنها اين است كه فرزند، پدر و مادرش را در هر چيز مگر در نافرماني از خداوند سبحان اطاعت و پيروي كند .