تئاتر ارتش در جشنواره فجر امسال حضوري پر رنگ دارد

به گزارش خبرنگار تئاتر مهر، سيد موسي حسيني كاشاني كه امسال به سمت مدير هنري ارتش انتخاب شده است و براي نخستين بار دبيري جشنواره تئاتر ارتش را تجربه مي كند، امروز در مجتمع فرهنگي - هنري شهيد واعظي ( سالن پرواز سابق) در جمع خبرنگاران حضور يافت و درباره تغيير و تحولات تازه اي در حوزه تئاتر ارتش صحبت كرد.



وي يكي از اين اتفاقات تازه را حضور پر رنگ تئاتر ارتش در جشنواره فجر امسال برشمرد كه دي ماه در تهران برگزار مي شود و گفت :" ما سعي كرده ايم نواقص و كاستي هاي جشنواره هاي قبلي را برطرف كنيم و تدابيري انديشيده ايم كه امسال براي اولين بار تئاتر ارتش را سراسري كنيم. در جشنواره تئاتر فجر امسال يك نماينده از ارتش به بررسي نمايشهاي اين جشنواره مي پردازد و در پايان يك اثر را كه پيرامون موضوع ارتش باشد با اهداي جايزه اي ويژه كه حداقل مبلغ آن 2 ميلييون تومان است ، مورد تقدير قرار مي دهد."



مديرهنري ارتش با اشاره به ساخت تله تئاتر از بهترين اثر ششمين جشنواره سراسري تئاتر ارتش تصريح كرد:" با شبكه چهار درباره پخش اين تله تئاتر صحبت و بودجه آن نيز تأمين شده است. امسال براي اولين بار حداقل 20 اجرا از نمايشهاي جشنواره در سطح يگانهاي ارتش و برخي سالنهاي اين ارگان در شهرستانها به روي صحنه خواهد رفت كه در مجموع تعداد آن 180 اجرا است."



دبير ششمين جشنواره تئاتر ارتش با اعلام اينكه فراخوان بزرگ نمايشنامه و فيلمنامه نويسي ارتش آذر 85 انتشار مي يابد، اعلام كرد:" اين مسابقه به منظور تقويت تئاتر ارتش در زمينه توليد نمايشنامه در سراسر كشور برگزار مي شود و جوايز ويژه اي نيز براي برگزيدگان در نظر گرفته ايم. تئاتر ارتش در صدر تئاتر نيروهاي مسلح قرار دارد و با وجود موفقيتهايي كه تاكنون به دست آورده است، هنوز براي همه مخاطبان چندان شناخته شده نيست."



دبير ششمين جشنواره تئاتر ارتش نام جشنواره امسال را ميثاق رحمت خواند و توضيح داد: اين جشنواره را 21 تا 26 مرداد برگزار مي شود. 9 نمايش در بخش مسابقه به روي صحنه مي رود كه 3 نمايش مربوط به نبروي زميني، 3 اثر ديگر مربوط به نيروي هوايي، 2 نمايش اثر نيروي دريايي و 1 نمايش توسط ستاد مشترك ارتش ارايه مي شود. در بخش ميهمان نيز 3 اثر به روي صحنه مي رود. "آنكه گفت آري" به كارگرداني اكبر قهرماني از نيروي انتظامي، "شجاعان آمريكا" ساخته امير كربلايي زاده و " عطا الله " اثر پژمان كاشفي از بسيج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بخش مهمان حضور دارند. "



دبير ششمين جشنواره تئاتر ارتش، سعيد كشن فلاح دبير بيست و پنجمين جشنواره سراسري تئاتر فجر را به عنوان رئيس هيأت داوران اين جشنواره معرفي كرد و گفت:" از ميان اساتيد محمود عزيزي، ناصر آقايي، اعظم بروجردي ( دبير جشنواره تئاتر بانوان) و هما روستا دو نفر به عنوان اعضاي ديگر هيأت داوران اين جشنواره انتخاب خواهند شد."



كاشاني همچنين خبر از برگزاري كارگاه هاي آموزشي نمايشنامه نويسي با حضور نصر الله قادري و بازيگري و كارگرداني با حضور مسعود دلخواه در بخش جنبي ششمين جشنواره تئاتر ارتش داد و خاطر نشان كرد:" ورود همه علاقمندان به اين كارگاه ها كه هر روز صبح در مجتمع فرهنگي شهيد واعظي برگزار مي شود، آزاد و به صورت رايگان است. تماشاي نمايشهاي اين جشنواره براي همه رايگان است و سالن اجرا نيز در همين مجتمع ( تالار پرواز) قرار دارد. مراسم اختتاميه جشنواره نيز در سالن مركز همايش هاي ارتش كوثر واقع در خيابان شهيد قدوسي قرار دارد. امسال علاوه بر تقدير از برگزيدگان تئاتر از بهترين خبرنگاراني كه در امر اطلاع رساني اين جشنواره ما را ياري داده اند نيز تقدير خواهيم كرد."



مدير هنري ارتش يكي ديگر از اتفاقات جشنواره امسال را برپايي آتليه عكاسي به صورت مجاني براي مدعوين و خبرنگاران خواند و گفت:" آثار جشنواره امسال به عنوان محصول فرهنگي ، به صورت DVD ضبط مي شود و در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد."