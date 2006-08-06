به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي در نشست خبري خود با خبرنگاران كه صبح امروز برگزار شد، گفت: قطعنامه اي كه در خصوص پرونده هسته اي ايران صادر شد به هيچ وجه قابل قبول نيست و وجاهت قانوني ندارد چرا كه حقوق ايران را به رسميت نمي شناسد.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره از مذاكره و گفت و گو و رسيدن به راه حلي معقول از طريق گفت و گو استقبال مي كند ولي اين اروپا بود كه از مسير گفتگو خارج شد و پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد كشاند و تا زماني كه ما اعلام كرده بوديم به بسته پيشنهادي اروپائيان در 22 اوت يا همان آخر مرداد پاسخ مي دهيم همان زمان زيادي باقي مانده است اما اين كشورها عجله كردند و ترديد هاي جدي را بوجود آوردند وبه ناگاه با فشار آمريكا پرونده ايران از شوراي امنيت سردر آورد.

سخنگوي وزارت امور خارجه درخصوص سئوالات خبرنگاران در خصوص پرونده هسته اي اظهار داشت: در خصوص هسته و بسته پيشنهادي به همين بحث اكتفا مي كنيم و بهتر است مسئول پرونده هسته اي كشورمان به اين سئوالات پاسخ دهد.

آصفي در خصوص تلاش هاي ايران براي حل بحران لبنان و آنچه كه از خواسته هاي ساير كشورها براي تلاش ايران در حل اين بحران اظهاراتي مي شود، گفت: ايران از تمام ظرفيتهايش براي توقف جنايات اين رژيم استفاده كرده و سازمان كنفرانس اسلامي تشكيل جلسه داد و بندهاي مهمي هم در آن به تصويب رسيد و در مالزي هم ابراز نگراني هاي جدي شده است و بحث همبستگي كامل در خصوص ياري رساندن به دولت لبنان مورد توجه قرار گرفت و همچنين ضرورت ايفاي نقش شوراي امنيت سازمان ملل آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار گرفت.

وي ادامه داد: ما با كشورهاي غربي و عربي اسلامي هم رايزني كرديم و بايد گفت مشكل لبنان به آمريكا و رژيم صهيونيستي و به دنبال به شوراي امنيت سازمان ملل باز مي گردد كه به جاي انجام وظايف اصلي اش حمايت خود از رژيم صهيونيستي را به خوبي انجام مي دهد و اميدواريم اين كشتار كه مسبب آن رژيم صهيونيستي است هرچه سريعتر حل شود و ريشه هاي اين بحران در گروه تحقيقي بين المللي مورد ارزيابي دقيق تر قرار بگيرد.

سخنگوي وزارت امورخارجه درخصوص قطعنامه اي كه پيش نويس آن شب گذشته در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد گفت: بايد به چند نكته مهم در اين خصوص توجه كنيم يكي اينكه قطعنامه بايد عادلانه و مورد توافق طرف هاي لبناني قرار بگيرد و نبايد يك طرفه باشد و بايد به ريشه هاي بحران توجه كند تا رژيم صهيونيستي ديگر نتواند به تجاوزات خود ادامه دهد.

آصفي ادامه داد: اين قطعنامه نبايد صرفا با اين هدف طراحي شود كه فشار افكار عمومي را از آمريكا اسرائيل و كشورهاي غربي بردارد و اين فشار را متوجه طرفهاي لبناني كند.

سخنگوي وزارت خارجه با تاكيد بر اينكه پيش نويس اين قطعنامه نبايد فقط انجام يك كار صوري باشد، اظهار داشت: بايد به نظر طرف هاي لبناني اهميت داده شود تا اسرائيل نتواند گستاخانه كليه معيارها و هنجار هاي بين المللي را به سخره بگيرد.

آصفي تصريح كرد: اسرائيل در حقيقت در دو ميدان باخته است يكي هيمنه و ابهت پوشالي كه به دست آورده بود از بين رفت و ديگري انزجار و تنفر گسترده مردم كشورها از اين رژيم بود كه در اين زمان به اوج خودش رسيد.

وي در پاسخ به سئوالي، تنها راه مقابل با بحران لبنان را همبستگي كشورهاي مختلف دانست و گفت: بايد كشورهاي جهان از ابزارهاي قانوني در پيمانهاي مختلف استفاده كنند و با حضور فعال در سازمان ملل به گونه اي عمل كنند كه شوراي امنيت سازمان ملل حرف آنها را بشنود.

سخنگوي وزارت امورخارجه با تاكيد بر اينكه حمله به لبنان يك طرح از پيش تعيين شده بود، گفت: اين جنايات دسيسه آمريكا و اسرائيل است كه براي تقويت و حضور گسترده تر رژيم صهيونيستي در منطقه طراحي شده است.

آصفي ادامه داد: مردم فلسطين در حال پرداخت بهاي استقلال راي خود هستند و تا كنون 64 نفر از مسوولين دولت فلسطين دستگير شده اند و اين اقدامات در سطح جهان به طور قطع محكوم است و با هيچ منطقي قابل قبول نيست و اين تنبيه كردن مردمي است كه علاقه مند هستند سرنوشت خود را آزادانه تعيين كنند وسازمان ملل مسئول اين جنايات است و مجامع بين المللي بايد قاطعانه براي آزادي مسوولان دولت فلسطين واردعمل شوند و به رژيم صهيونيستي اجازه دهند به خود سري هاي خود ادامه دهد.

آصفي درخصوص ديداردكتر ظريف با مقامات آمريكايي اظهار داشت: اين ملاقات ها باكسب مجوز و هماهنگي هاي قبلي صورت گرفته است و اينگونه مذاكرات مراحل خاصي دارد و ظريف هم در چارچوب اين مراحل عمل كرده است.

سخنگوي وزارت امورخارجه در پاسخ به اين سئوال كه ديدار گروههاي اپوزوسيون ايراني با مقامات كاخ سفيد را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: اين اقدامات نشان دهنده بي اخلاقي كاخ سفيد است و آمريكا به دروغ داعيه مبارزه باتروريسم را دارد و از طرف ديگر باگروههاي ديگر كه از ملت خود طرد شده اند ملاقات مي كنند و ما اين ملاقاتها را بي اهميت مي دانيم و معتقديم كاخ سفيد فقط وقت خودش را با اين اقدامات تلف مي كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه يكي از سايت هاي عربي اعلام كرده مسوولان گمرك تانزانيا محموله اي ازاورانيوم را كه از اين كشور به مقصد بندر عباس مي آمده كشف و ضبط كرده اند آيا اين محموله متعلق به ايران است پاسخ داد اين مسئله درست نيست و ربطي به ايران ندارد.

آصفي در پاسخ به سئوالي ديگر مبني بر انتقاد نخست وزير لبنان از وزير امور خارجه ايران در خصوص طرح هفت ماده اي دولت لبنان تصريح كرد: من وارد بحث رسانه اي نمي شوم ولي آنچه به ديدگاه ايران باز مي گردد و مطالبي كه وزير امورخارجه ايران مطرح كرده مبني بر اين بوده كه جمهوري اسلامي ايران از طرح هايي كه در لبنان بر سر آن اجماع وجود داشته باشد و همه طرف ها از آن طرح ها حمايت كنند استقبال و حمايت مي كنيم. و اين كه رسانه ها وارد چه مقولاتي شده اند من به آن مباحث نمي پردازم.

سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: اظهاراتي كه مقامات رژيم صهيونيستي در اين چند روزه مي كنند از سر استيصال است چرا كه اگر مي دانستم اين نبرد به يك ماه و حتي بيشتر از آن به درازا مي كشد قطعا دست به اين خطا نمي زدم و هر چه ميگذرد اشتباهات رژيم صهيونيستي بيشتر مشخص مي شود و اكنون هم اگر وضعيت جنگ را مورد بررسي قرار دهيم در مي يابيم كه پيروز مطلق حزب الله است و اين را فقط ما نمي گوييم بلكه روزنامه هاي اسراييلي هم به اين مسئله اذعان نموده اند.

وي در پاسخ به اين سوال كه دولت فرانسه اقدام به تعطيلي تعدادي از نماز خانه هاي فرودگاههاي اين كشوركرده و از طرف ديگر برخي از رسانه هاي اين كشور بار ديگر كاريكاتورهاي موهن را انتشار داده اند گفت ما فرانسه را كشوري چند فرهنگي مي دانيم و اقوام و مذاهب مختلف در آن حضور دارند لذا مذاهب مختلف بايد به راحتي آداب و رسوم خود را انجام دهند و نبايد جلوي اين گروهها را براي انجام مراسمشان گرفته شود و انتشار كاريكاتور هم كمكي به تفاهم فرهنگي نمي كند و قطعا براي حل مشكلات جهاني بسيار مضر خواهد بود و اميدواريم اين مطالب در خصوص نماز خانه و بستن آن شايعه باشد و يا تمهيداتي براي ايجادنماز خانه هاي بزرگ تر باشد. به هر حال ما معتقديم دولت فرانسه و ساير دولتها بايد به حقوق اقليتها و ساير مذاهب اهميت دهند.

آصفي در خصوص تحريم هاي آمريكا گفت: تحريم هاي آمريكا نمونه اي ديگر از اقدامات يك جانبه اين كشور است و با موازين بين المللي انتطباقي ندارد و آنان بايد بدانند از رهگذر اين تحريم ها شركتهاي آمريكايي بيشتر زيان مي بينند واز نظر ما اين تحريم ها موضوع عجيبي نيست. چرا كه سابقه آمريكا نشان داده است منطبق با موازين بين المللي حركت نمي كند و ما براي اين قبيل تحريم هاي آمريكايي اهميتي قائل نيستيم.

آصفي در پاسخ به اين سوال كه امروز سالگرد بمباران اتمي هيروشيما است و پيامتان براي كشورهاي حامي آمريكا چيست گفت: در اين مقطع كه ژاپن خود قرباني حمله اتمي آمريكا شد بايد اجازه ندهد كشوري مثل آمريكا به اين اقدامات ادامه دهد و آمريكا در طول تاريخ نشان داده است كه همواره به دنبال يك جانبه گرايي براي تامين حقوق غير اخلاقي و غير مشروع خودش است. و جهان بايد به آنچه كه جامعه جهاني را به خطر مي اندازد و آن سرپيچي جامعه جهاني از موازين اخلاقي است توجه بيشتري كند و اميدواريم كشورهاي آزاد و مستقل با همبستگي به راهي بروند كه جهان بر اساس خرد جمعي و منطقي اداره شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه 15 نفر از ايرانيان در آمريكا كه براي شركت دراجلاسي كه براي دانشگاه صنعتي شريف بوده رواديدشان توسط اين دولت لغو شده است گفت: داستان لغو رواديد چند تبعه ايراني را در دستوركار قرار داديم و قطعا دراين زمينه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد ولي لازم است ابتدا اطلاعات لازم را كسب كنيم.



سخنگويي وزارت امور خارجه در پايان در پاسخ به اين سوال كه چند سفير تا كنون در وزارت خارجه فرا خوانده شده اند و چند سفير ديگر قرار است جايگزين شوند گفت: عمر ماموريت ها در وزارت امور خارجه 3 تا 4 سال است و طبيعي است كه هر 3 الي 4 سال رييس نمايندگي ها عوض مي شوند ، حال در همين چارچوب ها بايد ديد چه تغييراتي رخ مي دهد و من كليه آمار تعويض ها را درذهن خود ندارم.