تعليق را نمي پذيريم / زنجيره هاي غني سازي را توسعه خواهيم داد / با صدور قطعنامه در شوراي امنيت به بسته پيشنهادي جفا شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي لاريجاني در ادامه كنفرانس خبري خود، در پاسخ به اين سئوال خبرنگار العالم كه از زمان راه اندازي زنجيره هاي بعدي غني سازي اورانيوم در ايران پرسيد ، گفت: فناوري هسته اي ايران صلح آميز است، ما عضو آژانس و كشور مسئوليت پذير در جهان هستيم.

وي افزود: فناوري هسته اي را تا آنجا كه اقتضا كند گسترش مي دهيم و فناوري هسته اي از جمله زنجيره هاي غني سازي را توسعه خواهيم داد، اما آماده مذاكره هم هستيم.

لاريجاني ادامه داد: ما مذاكره عادلانه را مي پذيريم و معتقديم مذاكره با چماق مذاكره از طريق تضييع انتفاع مي اندازد و در اين مسير مذاكره از پيش شكست خورده است.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار الجزيره كه پرسيد آيا ايران مطابق مفاد قطعنامه تا پايان ماه اوت به ان پاسخ مي دهد و غني سازي را تعليق مي كند، لاريجاني پاسخ داد اين قطعنامه فاقد اعتبار حقوقي است ، ما تعليق را نمي پذيريم چون تخلفي نكرده ايم كه تعليق را بپذيريم.

لاريجاني ادامه داد: ما مطابق ان پي تي كارمان را ادامه مي دهيم و نظارت آژانس را طبق ان پي تي مي پذيريم. ما اعلام كرده ايم آماده ايم براساس مذاكره موضوع را حل و فصل كنيم اما كشورهاي ديگر با برخورد دو گونه كه از يك طرف بسته پيشنهاد داده اند واز طرف ديگر قطعنامه صادر كرده اند با اين كارش مسير بسته را تخريب كردند.

وي گفت: ما نظر خودمان را در خصوص بسته دركميته ها تدوين كرده ايم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: آنها نبايد با زبان زور صحبت كنند، مردم ايران مردمي رشيدي هستند و هيچ كس در ايران نمي تواند پاي توافقنامه اي را كه درآن بحث محروم سازي از حقوق مطرح شده باشد امضا كند.

لاريجاني گفت: آنهايي كه اين قطعنامه را در شوراي امنيت صادر كردند به بسته پيشنهادي جفا كردند وبايد بسترهايي را براي حيات آن به وجود آورند.

خبرنگار شبكه جام جم پرسيد، اگر ديپلماسي ايران را موفق مي دانيد، چرا قطر با قطعنامه مخالفت كرد اما چين وروسيه به آن راي مثبت دادند، آيا هنوز چين و روسيه را قابل اعتماد مي دانيد؟ لاريجاني پاسخ داد: ارائه تصوير ساده از مسئله اي كه اضلاع متفاوتي دارد درست نيست، كشورها براساس منافع خودشان تصميم مي گيرند.

وي افزود: تصميم چين و روسيه درست نبود و بيش از اينكه به ما ضربه بزند منافع خود آنها را تحت تاثير قرار خواهد داد و به آن ضربه خواهد زد.

وي با تاكيد بر اينكه ايران در دستيابي به منافع ملي و حقوق خود صرفا به توان داخلي خود تكيه خواهد كرد و از ديپلماسي نيز براي آن بهره خواهد برد، گفت: رفتار كشورها در خصوص مسئله هسته اي ايران در نقش انها درحل و فصل مسائل بين المللي تاثير خواهد داشت.

وي در عين حال تاكيد كرد: ما دوستانمان را با يك تجربه نمي آزماييم، بايد توجه داشت كه روابط ايران با كشورهاي مختلف موضوعي دراز مدت است هر چند تصميمات مقطعي مي تواند در مسير صميمانه روابط تاثير بگذارد اما ما مسائل را بلند مدت مي بينيم.

لاريجاني در پاسخ به درخواست خبرنگار همشهري مبني بر ارائه برآوردي از بسته پيشنهادي گفت: معتقديم به اين بسته بايد همه جانبه نگريسته شود، پاسخ ما جواب يك خطي ندارد.

وي با بيان اينكه بسته ابعاد مختلفي دارد گفت: در اين پيشنهاد ابهاماتي وجود دارد كه بايد در مذاكرات پاسخ داده شود.

ابهامات و اشكالات مجلس در كميته هاي بررسي آن مشخص شده است، ما بسته پيشنهادي را به عنوان يك امر بالقوه كه زمينه اي براي بالفعل شدن داشت مثبت تلقي كرديم اما به آن لطمه زدند.

وي افزود: معتقديم بايد در مسير عادلانه و بدون فشار ابهامات بسته رفع شود و به نتيجه برسد.

لاريجاني توضيح داد: از وقتي كه آقاي سولانا به تهران آمدند و بسته را مطرح كردند، تاكيد شد كه بسته بايد در زمان منطقي بررسي شود بعد قرار شد ابهامات بسته مرتفع شود و زمينه هاي حل آن فراهم گردد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه تا زماني كه پارادايم هاي مشخصي نداشته باشيم نمي توانيم به بسته پاسخ دهيم، گفت: در بسته آمده مي خواهيم در زمينه هاي مختلف با ايران كار دراز مدت داشته باشيم پس بايد حوصله كرد و پايه هاي گفتگو را مشخص كرد.

لاريجاني يادآور شد: قرار بود يك دوره مذاكره براي رفع ابهام با آقاي سولانا داشته باشيم و بعد مذاكره با 1+5 برگزار شود ما هنوز مرحله وسط را طي نكرده بوديم كه قطعنامه صادر شد و زمينه هاي حيات و رشد بسته پيشنهادي را گرفتند.

خبرنگار ايرنا پرسيد: آيا بسته پيشنهادي از دستور كار ايران خارج شده است يا در پايان مرداد ماه به آن پاسخ مي دهد، لاريجاني پاسخ داد: اولا ما مسير مذاكره را براي حل مسئله قابل قبول و درست مي دانيم بنابر اين اگر كسي رفتار دوگانه دارد بايد خودش پاسخگو باشد. دوم اينكه ما گفتيم بسته پيشنهادي عليرغم ابهامات پاسخ مناسبي مي دانيم تا روي آن بحث شود و زمينه براي حل مسئله را پيدا كنيم.

وي افزود: سوم اينكه اگر طبق بسته روابط دراز مدت با اروپا را بخواهيم دنبال كنيم بايد موارد مختلف بسته از جمله مسائل امنيتي ، اقتصادي، تكنولوژيكي ، كشاورزي و غيره همچينين مسئله انرژي پايدار براي اروپا بررسي شود.

وي افزود: مسئله انرژي پايدار براي اروپا چيز مهمي است كه در بسته آورده اند گفته اند مي خواهيم تا ايران براي تامين گاز و انرژي با اروپا همكاري داشته باشد. طرف مقابل بايد موضوع را روشن كند و تعريف روشني داشته باشد، بايد موضوع را روي كاغذ بياوريم و ببينيم پارادايم هاي مشخصمان چيست.

لاريجاني گفت: ممكن است برخي براي تعليق عجله داشته باشند اما اين مسئله اي نيست كه در آن عجله كنند، تعليق چيزي نيست كه ايران بپذيرد، ما هر پيشنهاد سازنده و معقول را مي پذيريم اما بايد بگوييد تعليق را براي چه از ما مي خواهيد.

وي در خصوص اظهارات يوشكا فيشر وزير امور خارجه سابق آلمان كه صدور قطعنامه در شوراي امنيت را به خاطر عدم پاسخگويي لاريجاني در سفرش در بروكسل به بسته پيشنهادي بوده است همچنين در خصوص پيشنهاد وي مبني بر تعليق غني سازي در برابر خروج پرونده ازشوراي امنيت گفت: من اظهارات آقاي فيشر را نشنيده ام، مذاكرات بروكسل پنهان نيست.

مسئول پرونده هسته اي ايران افزود: منظور از اين پيشنهاد چيست؟ اگر فناوري هسته اي متوقف كنيم پس راجع به چه چيزي بحث كنيم. اين گونه صورت مسئله پاك مي شود. ابتدا بايد فهم مشترك از موضوع داشته باشيم و راجع به خواسته هايمان و اعتماد ما و نگراني هاي آنها بحث كنيم.

وي تاكيد كرد : اين پيشنهاد، پيشنهاد جديدي نيست و قبلا هم مطرح شده است. اگر اين پيشنهاد استدلال داشت ايران مي توانست به جاي يك قدم، ده قدم هم بردارد ولي وقتي هيچ مبناي عقلايي ندارد اين توصيه ها توصيه هاي ساده نگرانه است.

لاريجاني تاكيد كرد: آنها حتي اگر در مورد تعليق استدلالي دارند آن را در مذاكره مطرح كنند اين به معناي بي خاصيت كردند مذاكرات است. ما معتقد به مذاكرات باز هستيم ، هر كس هر دغدغه اي دارد حتي در مورد تعليق در مذاكرات مطرح كنند.

لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش گفت: آنها از بسته اهداف و نيات ديگري دارند ما مسائل را با دقت رصد مي كنيم و هوشيارانه رفتار طرف مقابل را مورد بررسي قرار مي دهيم. ما رفتار شفاف در مسئله اتمي خواهيم داشت و هر گونه همكاري را انجام خواهيم داد اما محروم سازي را نمي پذيريم.

لاريجاني درخصوص زمان پاسخگويي ايران به بسته پيشنهادي گفت: آقاي رئيس جمهور پيشتر اعلام كرده بودند كه ايران در 22 اوت پاسخ خواهد داد حتي ما به آقاي سولانا گفته بوديم كه ما اين زمان را اعلام كرديم و در طول اين مدت نيز هر وقت به نتيجه برسيم حاضريم گفتگو كنيم.

وي در عين حال تاكيد كرد : ابهامات طرح كم نيست.

ادامه دارد.......