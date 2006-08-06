پيش نويس قطعنامه وزيران خارجه عرب خواستار محاكمه بين المللي جنايتكاران جنگي اسرائيل شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرامنطقه اي عرب زبان "الشرق الاوسط" چاپ لندن به نقل از منابع ديپلماتيك بلندپايه دبيرخانه اتحاديه عرب نوشت : نشست فوق العاده وزيران امور خارجه كشورهاي عربي مسئله درخواست از حزب الله براي توقف عمليات خود برضد اسرائيل يا هرگونه محكوم كردن اين حزب يا درخواست از آن را براي توقف موشك باران شهرهاي اسرائيلي را مورد بحث و گفتگو قرار نخواهد داد.

اين منابع افزودند: پيش نويس قطعنامه طرح شده به اين نشست شامل چند ماده و در راس آن محكوم كردن شديد تجاوزگري (رژيم صهيونيستي) به ويژه در رابطه با كشتار در شهرك قانا در جنوب لبنان است و خواستار توقف فوري و بي قيد و شرط تجاوزگري اسرائيل است.

پيشتر اعلام شد كه نشست فوق العاده وزيران خارجه عرب قرار است فردا دوشنبه براي بررسي تجاوزگري اسرائيل و حمايت از طرح فواد سنيوره نخست وزير لبنان براي حل درگيري موجود در شهر بيروت برگزار شود.

به گفته اين منابع دبيرخانه اتحاديه عرب، پيش نويس ياد شده همچنين شامل فراخوان براي تشكيل كميته اي بين المللي براي تحقيقات درباره همه جنايت هاي اسرائيل بر ضد لبنان و تاسيسات و ملت اين كشور و ضرورت تشكيل دادگاهي بين المللي براي محاكمه مرتكبان اين قتل عام ها به عنوان جنايت جنگي و نقض قوانين انساني است.

اين نشست همچنين مسئله پرداخت غرامت هاي لازم به لبنان براي ترميم و بازسازي آثار جنگ و انهدام ساختار زيربنايي اين كشور و تحرك جهان عرب در اين زمينه به منظور فراهم كردن غرامت هاي بين المللي و دعوت براي برگزاري اجلاسي بين المللي بدين منظور و نيزغرامت هايي كه اسرائيل بايد به خاطر تجاوزگري خود پبردازد، بررسي خواهد كرد.

برپايه اين گزارش، دبيرخانه اتحاديه عرب موافقت اكثر وزيران خارجه عرب را براي حضور در اين نشست فوق العاده به دست آورده است.