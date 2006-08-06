طراحي نظام نامه آموزش شهروندي براي افراد 4 تا 24 ساله تهراني

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدرضا ناري ابيانه افزود: اين آموزش ها هنگامي كه تعلق اجتماعي توليد كند و هويت ساز باشد ، موفق است و بايد آن را در چارچوب فرهنگ ملي و ديني خود به وجود آوريم.

وي ادامه داد: هنگامي كه تهران را به عنوان شهري اسلامي - ايراني بشناسيم و با اين هدف به آموزش بپردازيم ، مردم نسبت به شهرشان احساس تعلق مي كنند و در برابر آنچه از آن سوي مرزها مي آيد و ربطي به فرهنگ ما ندارد ، متزلزل نخواهند بود.

مديركل اداره آموزش و مشاركت شهروندي شهرداري تهران ، محله را به عنوان اصلي ترين جزء شهر معرفي كرد و با اشاره به هويت از دست رفته بسياري از محلات تهران ، گفت: به دليل مهاجرت ها در شهر امروز و نقل و انتقال فرهنگ هاي مختلف ، هويت محلي بسياري از محله ها از بين رفته و يا آسيب ديده است. پس تعلق اجتماعي بايد به شكلي شود كه هويت محله اي آسيب ديده را بازسازي و براي برخي از محله هاي جديد هويت ساخته شود كه موجب توسعه محله محوري گردد.

ناري ابيانه ، مشاركت را به عنوان سومين ركن در اداره شهر برشمرد و با تاكيد بر لزوم تغيير مكان محوري به انسان محوري ، افزود: هويت در جزء انساني شكل مي گيرد و به همين دليل با تاكيد شهردار تهرن ، شهروندمداري شعاري مي شود كه با توجه به نيازهاي مردم و خواسته هاي آنها به ارائه خدمات بپردازيم.

مدير اداره كل آموزش و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران تصريح كرد: اما آنچه موجب شده تا امروز در شهري مانند تهران با مشكل مواجه باشيم ، توجه مديران به مكان محوري به جاي انسان محوري است و براي حل اين مشكل به همكاري همه ارگان ها نيازمنديم.

وي ادامه داد: ما بر اين اصل معتقديم كه در شهر ، مهارت ها ، روابط و مناسبات بايد به گونه اي شگل بگيرد كه مشاركت به دنبال آن احساس تعلق اجتماعي را به وجود آورد. در حال حاضر مشاركت اجتماعي به دليل نواقصي كه در آموزش هاي اجتماعي وجود دارد ، ضعيف است و بدون توجه به هويت ديني - ملي ، نمي توان انتظار به وجود آوردن تعلق را داشت.

مدير اداره كل آموزش و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران در مورد نحوه آموزش در مديريت شهري گفت: نحوه آموزش بايد به گونه اي باشد كه سه جزء يكديگر را بشناسند. مردم با كسي مشاركت مي كنند كه به او اعتقاد داشته باشند و مديريت شهري وقتي مي تواند با مشاركت مردم عمل كند كه به صورت شفاف خود را در معرض شناخت مردم قرار دهد و در مقياس محله اي همه فرآيندها ، برنامه ها و اعتبارهاي صرف شده را به اطلاع مردم برساند.

ناري ابيانه افزود: براي جلب اعتماد بايد فاصله موجود ميان شهروندان و مديران شهر را كم كرد كه اين كار از طريق گروه هاي مرجع به عنوان حلقه رابط ميان اين دو ركن به وجود مي آيد.

وي در ادامه به طراحي نظام نامه آموزش شهروندي براي گروه سني 4 تا 24 سال اشاره كرد و افزود: رده سني 4 تا 10 سال با عنوان شهردار خانواده ، رده سني 11 تا 15 سال به عنوان شهردار مدرسه ، رده سني 15 تا 18 سال با عنوان شهردار محله ، رده سني 18 تا 22 سال با عنوان شهرسازان جوان و سنين 22 سال به بالا با هدف آموزش شوراياران در نظر گرفت شده است كه با اين كار قصد داريم آموزش هاي متناسب با هر گروه سني را آغاز كرده و شاهد تنظيم روابط در طول زمان باشيم. چرا كه آموزش ، ناگهاني شكل نمي گيرد و براي رسيدن به اين مهم ، به همكاري رسانه ها ، آموزش از طريق كتاب هاي درسي و مشاركت همه شهروندان نياز داريم.