درمان سرطان هاي تيروئيدي شايع ترين كاربرد مواد راديو اكتيو پزشكي هسته اي است

دكتر ارمغان فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از طريق پزشكي هسته اي مي توان در زمينه ساير درمان هاي بيماري هاي بدخيم نظير نوعي خاصي از تومور غده فوق كليه استفاده كرد.

وي اظهار داشت: از طريق پزشكي هسته اي مي توان براي درمان علامتي دردهاي استخواني ناشي از برخي از متاستازها و درمان با آنتي بادي هاي مونوكلوبال نيز سود جست. همچين از موارد ديگر استفاده از مواد راديو اكتيو در پزشكي هسته اي ، درمان در زمينه بد خيمي ها است.

دانشيار گروه پزشكي هسته اي دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد: تمامي موارد درماني در زمينه هاي سرطان هاي تيروئيدي و درمان هاي علامتي دردهاي استخواني ناشي از برخي متاستازها و نيز گاهي در مورد درمان نوعي خاص از تومور غده فوق كليوي به صورت مداوم و روزانه و با توجه به امكانات موجود در كشور در زمينه پزشكي هسته اي انجام مي شود.

وي تاكيد كرد: برخي از مواد اوليه در كشور در زمينه پزشكي هسته اي وجود ندارد ، بنابراين فقط تا حدي كه امكانات در دسترس پزشكان هسته اي وجود دارد اين درمان ها مانند ساير كشورها صورت مي گيرد.