در عصر مشروطه انديشه هاي غربي ظهور يافت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام احمد راهدار كه درهمايش بزرگداشت يكصدمين سال نهضت مشروطه با عنوان غرب شناسي علما درعصر مشروطيت سخن مي گفت به تشريح مواجهه علما با كليت غرب پرداخت و اظهارداشت مباني فقهي و كلامي علماي شيعه نحوه برخورد با غرب را در انديشه آنها سازماندهي و تنظيم مي كرده است.

وي افزود: غرب اساسا يك جا و در يك مرحله وارد ايران نشده و يك قضاوت درباره نحوه برخود و مواجهه با آن درهمه مقاطع و ادوار مختلف داشت بلكه غرب در سه چهره متفاوت وارد كشورمان شد.

اين محقق و پژوهشگر رونمايي چهره ديني و تبيلغي غرب كه از دوره صفوي آغاز شد چهره سياسي و استعماري و نظامي كه از اويل قاجاريه هويدا شد مراحل ورود انديشه هاي غربي به ايران دانست و متذكر شد علما درهر مرحله با يك تاكتيك منحصر به فرد مقطعي با غرب برخورد داشتند.

حجت الاسلام راهدار اضافه كرد: نگاه علماي ما به غرب وغرب شناسي آنها درمقاطع گرچه به اقتضاي شرايط تاريخي و زماني خود جزئي بوده اما سطحي نيست چرا كه آنها به بازشناسي و تشريح و تحليل همان بخش هاي وارداتي از غرب براي توده ها مي پرداختند.

وي با اشاره به تحولات عصر مشروطه و بسط افكار غربي دراين دوره اظهار داشت: در اين مقطع علماي ما در مقابل غرب وارد ميدان شدند و مفاهيم آن را مورد ارزيابي قرارداند و اتفاقا خيلي بيشتر دقيق تر وعميق ترغرب را تجزيه و تحليل كرده و به دخل و تصرف درآن پرداختند در حال كه روشنفكران ما از سيصد سال پيش تا كنون بر سر نحوه مواجهه با غرب و پذيرش يا عدم پذيرش كليت يا جزاي آن با خود كلنجار مي رفتند.

اين محقق و پژوهشگر افزود: علت آن كه سكولاريم انديشه ها و طرح شيخ فضل الله نوري براي مشروع كردن مشروطه را نپذيرفته و او را به شهادت رساندند نيز توهين بود كه آن فقيد عليماي ديني را دقيقا در نقطه اي از طرح سياسي خود گنجانده بود.

راهدار در اين باره تاكيد كرد : شيخ فضل الله نوري اجازه مي داد درآنچه كه ازغرب وارد كشور مي شود دخل و تصرف كرده و از برخورد صرف پذيرش يا نپذيرفتن آن فراتر روند و اين مساله مطلوب روشنفكراني كه مي گفتند ما براي پيشرفت بايد از سرتا پا غربي شويم خوشايند نبود و مخالفان خود را از سر راه برداشتند.