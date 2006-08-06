به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از كويت تايمز، در صورت تداوم قيمت‌هاي فعلي نفت درآمد صادرات نفت كويت در سال مالي جاري به 55.7 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، درآمد نفتي كويت در چهار ماه نخست امسال به 16.4 ميليارد دلار رسيد و با توجه به قيمت كنوني 66.8 دلاري نفت صادراتي كويت، انتظار افزايش درآمد نفتي اين كشور وجود دارد.

درشرايطي كه قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي كويت در سه‌ماهه نخست امسال 64 دلار بود، بحران خاورميانه موجب افزايش قيمت نفت اين كشور شده است به طوري كه بهاي نفت كويت هم‌اكنون بيش از 30 درصد بيشتر از رقم مشابه سال گذشته است.

توليد رسمي كويت در سازمان اوپك 2 ميليون و 247 هزار بشكه در روز است اما توليد واقعي اين كشور هم‌اكنون 2.55 ميليون بشكه در روز است.

اين گزارش حاكي است، درآمد صادرات نفت كويت در ماه آوريل گذشته به علت افزايش بهاي نفت خام به ركورد 3.2 ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اين گزارش از زمان آغاز سال 2006 تاكنون بهاي نفت خام صادراتي كويت روند صعودي داشته است با وجود افزايش بهاي نفت، صادرات نفت اين كشور به علت افزايش مصرف سوخت در داخل، با كاهش مواجه شده است و به 1.2 ميليون بشكه در روز رسيده است.

كويت كه از اعضاي موثر اوپك است، با 96.8 ميليارد بشكه چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد و درآمد صادرات نفت اين كشور سال گذشته به ركورد 42.16 ميليارد دلار رسيد.