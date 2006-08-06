هر دقيقه 2 نفر به تعداد مستمري بگيران تهراني افزوده مي شود

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به كرمان ، مهندس داوود مددي در حاشيه افتتاح كارخانه لوله مسي باهنر كرمان كه يكي از كارخانه هاي زير مجموعه شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي است ، گفت: در سال 57 به ازاي هر 24 بيمه پرداز يك نفر مستمري بگير وجود داشت اما امروز به ازاي هر 6/5 نفر بيمه پرداز يك بازنشسته وجود دارد كه براي پرداخت به اين تعداد بايد به دنبال فكر اساسي باشيم.

وي تصريح كرد: اداره سازمان تامين اجتماعي نيازمند درآمد بسياري است در حالي كه امروز انتظارات مردم و بيمه شدگان افزوده شده و خواستار خدمات بيشتر و مطلوب تر از سازمان تامين اجتماعي هستند.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به نقش سازمان هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در سرمايه گذاري اشاره كرد و گفت: در اكثر كشورهاي دنيا مطمئن ترين مكان براي سرمايه گذاري سازمان هاي تامين اجتماعي است و كسب و كار را به سوي اين سازمان ها سوق مي دهند اما متاسفانه در كشور ما شركت هاي زيان ده به سازمان تامين اجتماعي سوق داده شده اند.

مددي افزود: در كشورهاي داراي جامعه پير ، بيشترين سهم توليد ناخالص ملي به سازمان هاي تامين اجتماعي برمي گردد ، به گونه اي كه در كشورهاي امريكا و ژاپن 60 درصد توليد ناخالص كشور ناشي از فعاليت سازمان هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي است در حالي كه ما با اين رقم فاصله بسياري داريم.