پيام تبريك رئيس جمهور به مناسبت روز ملي بوليوي و ساحل عاج

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمدي نژاد با اشاره به اينكه "پيروزي ملت بوليوي در كسب استقلال، سبب تحقق آرمانهاي ملل ستم كشيده آمريكاي لاتين و شادي تمام پويندگان راه آزادي در جهان شد"، افزوده است: در مقابله با چالشها و موانعي كه مستكبران جهاني و نظام سلطه بر سر راه ملتهاي آزاده بوجود مي‌آورند، پشتيباني كشورهاي دوست از يكديگر بسيار ارزشمند و تاثيرگذار است.

رئيس جمهوري در پيام ديگري به "لوران باگبو" رييس جمهوري ساحل عاج فرارسيدن سالروز استقلال اين كشور را تبريك گفت و اظهار داشت كه اميدوار است "با سپري شدن موفقيت‌آميز روند صلح و آشتي ملي در ساحل عاج، روابط دوجانبه در زمينه‌هاي مختلف گسترش يابد."