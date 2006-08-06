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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

پيام تبريك رئيس جمهور به مناسبت روز ملي بوليوي و ساحل عاج

"محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري در پيامي ضمن تبريك فرارسيدن سالروز استقلال بوليوي به "اووه مورالس" رييس جمهوري، دولت و ملت اين كشور، ابراز اميدواري كرد پيوندهاي دوستي و مودت بين ملتهاي ايران و بوليوي و مناسبات دوجانبه، تعميق و توسعه يابد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، احمدي نژاد با اشاره به اينكه "پيروزي ملت بوليوي در كسب استقلال، سبب تحقق آرمانهاي ملل ستم كشيده آمريكاي لاتين و شادي تمام پويندگان راه آزادي در جهان شد"، افزوده است: در مقابله با چالشها و موانعي كه مستكبران جهاني و نظام سلطه بر سر راه ملتهاي آزاده بوجود مي‌آورند، پشتيباني كشورهاي دوست از يكديگر بسيار ارزشمند و تاثيرگذار است.

رئيس جمهوري در پيام ديگري به "لوران باگبو" رييس جمهوري ساحل عاج فرارسيدن سالروز استقلال اين كشور را تبريك گفت و اظهار داشت كه اميدوار است "با سپري شدن موفقيت‌آميز روند صلح و آشتي ملي در ساحل عاج، روابط دوجانبه در زمينه‌هاي مختلف گسترش يابد."

کد مطلب 363460

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