به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، علي لاريجاني در بخش ديگري از اين نشست خبري در مورد اظهارات اخير يوشكا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان گفت:ما نمي خواهيم كسي در دنيا بلرزد، ما نمي خواهيم از سلاح نفت استفاده كنيم و تا محبورمان نكنند اين كار را نخواهيم كرد.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در مورد تيم جديد و تيم فعلي مذاكرات هسته اي گفت: من خيلي به فرق ميان تيم جديد و قديم قائل نيستم، ما همه ايراني هستيم و در اهداف ملي يك نوع فكر مي كنيم، مساله هسته اي ، مساله اي است كه در راس كشور تصميم گيري مي شود.

خيلي به فرق ميان تيم جديد و قديم قائل نيستم، ما همه ايراني هستيم و در اهداف ملي يك نوع فكر مي كنيم، مساله هسته اي ، مساله اي است كه در راس كشور تصميم گيري مي شود

وي ادامه داد: در دوره قبل، ما براي اظهار حسن نيت، تعليق را پذيرفته بوديم، پس از دوسال تعليق، وقتي قرار شد آنها يك طرحي به ما بدهند، دوباره از ما تعليق خواسته شده بود، ما هم مصمم شديم كه فعاليت هاي هسته اي ما را ادامه بدهيم و همه بخش هاي خودمان را فعال كرديم، يو.سي.اف و نطنز، ما خودمان دانش هسته اي را پيدا كرده ايم، گفتند دستگاههاي سانتريفيوژ ايران معيوب است، در حالي ما زنجيره را به راه انداختيم و جواب هم گرفتيم.

لاريجاني خاطر نشان كرد: اين فشارهايي كه امروز تحمل مي كنيم، براي نسل آينده است، چون سوخت فسيلي تمام مي شود و ما به انرژي هسته اي نياز خواهيم داشت، ما مي خواهيم ايران مستقل بماند، البته ما مشكلي براي گرفتن سوخت از مراكز بين المللي نداريم ولي اگر زماني به ما سوخن ندادند، استقلال ما دچار مشكل مي شود ، ما بايد بتوانيم خودمان فن آوري توليد سوخت را داشته باشيم.

به گزارش مهر، در پاسخ به سئوالي در مورد آمادگي ايران براي تحمل تحريم ها گفت: اهرم تحريم را از دو سال قبل به كار مي بردند، ما براي شرايط مختلف ، سناريوهاي مختلف طراحي كرده ايم، زمان اينگونه تهديدات گذشته است، قدرت اين را داريم كه در هر شرايطي ، نيازهاي مان را برنامه ريزي و تامين كنيم.

خبرنگار "موج" از لاريجاني در مورد احتمال تحريم نفتي كشورهاي عربي و اسلامي در برابر جنايات اسرائيل پرسيد كه وي گفت: الان زمزمه هايي هست كه اگر جنگ لبنان ادامه پيدا كند، از ابزارهاي ديگري استفاده شود، اميدواريم غيرت اسلامي به وجود بيايد، ما اماده هرگونه كمك براي پايان جنگ لبنان هستيم.

لاريجاني در پاسخ به سئوالي در مورد زمان برگزاري نشست هاي خبري خود با خبرنگاران گفت: هرزمان كه احساس كنيم سئوالاتي در اذهان وجود دارد، جلسه مطبوعاتي مي گذاريم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد احتمال وقوع جنگ عليه ايران گفت:جنگ عليه ايران، احتمال بسيار بسيار بعيدي است ، آنها خودشان بيشتر ضرر خواهند كرد، تهديد ايران به اين معنا است كه ايران مي تواند طبق N.P.T فعاليت هاي هسته اي اش را مخفي كند، ما در هرصورت مقاومت خواهيم كرد، در مورد اين احتمال هم برنامه ريزي و فكر شده است.

به گزارش مهر، لاريجاني گفت: حل مساله اتمي ايران در گروي مذاكره است، زمان بدهيد تا ديپلماسي موضوع را حل كند.

وي در پايان اين گفتگوي خبري گفت: پاسخ به بسته پيشنهادي ، مراحل نهايي را طي مي كند.