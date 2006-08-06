ناصر عابديني، مدير گروه جوان و انديشه راديو جوان، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره برنامه "قرار شبانه" كه از شنبه تا چهارشنبه به مدت يك ساعت روي آنتن اين راديو مي رود، گفت: "اين برنامه از مهرماه سال 84 راه اندازي شد و در آن سعي كرديم نگاهي نو به آموزه هاي ديني داشته باشيم. در اين برنامه كارشناسان حوزه هاي ديني درباره موضوعات متفاوتي بحث مي كنند. البته زمان اين برنامه تا دو ماه پيش 45 دقيقه بود كه به يك ساعت رسيده و با رويكردي نو و نشاط آور تهيه مي شود."

وي در ادامه توضيح داد: "برنامه "قرار شبانه" ويژه اعتكاف در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 مردادماه به صورت زنده مراسم اعتكاف را كه در مكان هايي چون دانشگاه تهران و ... اجرا مي شود، پوشش مي دهد. اين برنامه به صورت ويژه در اين دو روز پخش مي شود. در مجموع برنامه "قرار شبانه" پنج تا 10 كارشناس در حوزه هاي سياسي، ديني، تاريخ اسلام، اجتماعي و ... دارد تا برنامه غني تر روي آنتن برود."

مدير گروه جوان و انديشه راديو جوان اشاره كرد: "براي اينكه جوانان ارتباط بيشتري با اين برنامه برقرار كنند، سعي كرديم موضوعات كوتاه باشد، از موسيقي مناسب استفاده كنيم و مقدمه، پرداخت و نتيجه گيري در حداقل زمان باشد. علاوه بر آن سعي كرديم به موضوعاتي بپردازيم كه كمتر پرداخت شده تا تلنگري براي جوانان باشد."

وي درباره ويژه برنامه اي كه قرار است به مناسبت ولادت حضرت علي (ع) از راديو جوان پخش شود، گفت: "اين ويژه برنامه در گروه جوان و انديشه تهيه شده و از ساعت 6:30 تا 7:30 صبح از اين شبكه راديويي پخش مي شود. رويكرد اين برنامه درباره گفته هايي از زندگي حضرت علي (ع) است كه كمتر عنوان شده است."