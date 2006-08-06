هنرمندان صنايع دستي تحت پوشش تامين اجتماعي قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي افزود: بر اساس مصوبه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور كه داراي كارت شناسايي معتبر از اتحاديه سراسري صنايع دستي هستند و تحت پوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار ندارند و حداكثر سن آنان در تاريخ ارسال اولين ليست 50 سال تمام باشد ، از اول مهر امسال مشمول مقررات تامين اجتماعي قرار مي گيرند.

عباس صابري تصريح كرد: در صورتي كه مشمولين اين بخشنامه داراي سابقه پرداخت حق بيمه كامل نزد سازمان تامين اجتماعي باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بيمه به سقف سني مجاز 50 سال افزوده خواهد شد.

وي با بيان اينكه اتحاديه سراسري صنايع دستي به عنوان كارگزار مسووليت تنظيم، ارسال ليست و پرداخت حق بيمه را به عهده خواهد داشت، گفت: كساني كه نزد سازمان تامين اجتماعي از طرف اتحاديه سراسري صنايع دستي معرفي شوند در صورتي كه تحت پوشش بيمه اختياري يا مشاغل آزاد باشند، مي توانند از طريق اين اتحاديه حق بيمه خود را پرداخت كنند.

به گفته مديركل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي ، نرخ حق بيمه اين دسته از مشمولان بر اساس ماده 28 قانون تامين اجتماعي 27 درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار در هر سال مي باشد كه با پرداخت آن از تمامي حمايت هاي مقرر در ماده سه قانون تامين اجتماعي نظير حمايتهاي كوتاه مدت و بلند مدت بجز بيمه بيكاري برخوردار خواهند شد.

صابري با بيان اينكه مهلت ارسال ليست و پرداخت حق بيمه هر ماه تا آخرين روز دو ماه بعد است ، گفت: احتساب سابقه و برقراري حمايت ها براي اين افراد از تاريخ ارسال اولين ليست ، منوط به پرداخت حق بيمه طبق ليست ارسالي به سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.

وي اظهار كرد: افرادي كه به صورت اختياري يا صاحبان حرف و مشاغل آزاد حق بيمه پرداخت مي كنند و دستمزد مبناي حق بيمه آنان بر اساس قرار داد منعقد شده بيش از حداقل دستمزد باشد ، در صورت تمايل مي توانند بر اساس آخرين دستمزد كه قرارداد تنظيم نموده اند در قالب اين روش خود را بيمه كنند و هر سال بر اساس درصدي كه حداقل دستمزد افزايش مي يابد ، دستمزد خود را افزايش دهند.