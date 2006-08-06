خبرنگاران زمينه ساز گسترش و پيشرفت مهر ورزي و عدالت هستند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، وزير دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح دراين پيام با توجه به تقارن 17 مرداد روز خبرنگار با 13 رجب سالروز ولادت با سعادت مولاي متقيان حضرت علي (ع)، جوانمردي، شجاعت ، انصاف، خير خواهي، آزادي خواهي و عدالت طلبي خبرنگاران را بر گرفته ازتعاليم انسان ساز آن پيشواي بزرگ عدالت و انسانيت دانسته است.

وزير دفاع در بخش ديگري از پيام خود آورده است خبرنگاران ايران اسلامي با تاسي به اين كلام مولا (ع) كه فرمود كونو الظالم خصما و للمظلوم عونا با نفس گيرا و قلم تواناي خود رسالت خطير و سرشار از قداست خبر رساني را بر پايه امانتداري و شرافت ترسيم و حرفه خبرنگاران را نه به عنوان يك شغل كه به عنوان يك فرضيه برگزيدند.

سردار نجار با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان محمود صارمي، غلامرضا رهبر، عليرضا افشار و دهها خبرنگان شهيد ديگر از آنان به عنوان پيام آوران عزت سربلندي و عظمت ايران اسلامي ياد كرد كه آخرين خبرهاي خود را با خون پاكشان درگوش جهانيان زمزمه كردند.

در اين پيام خطاب به خبرنگان امده است شما حاملان رسالت خطير و نمايندگان ملت بزرگي هستيد كه تباري از خون نامه هاي عزت پهلواني شريف ترين فرزندان وطن اسلامي به شما سپرده شده است.

وزير دفاع دراين پيام سانحه سقوط هواپيماي سي 130 حامل خبرنگاران را به عنوان يكي ازتلخ ترين حوادث وران زندگي خود برشمرد وسخت كوشي و مجاهدت خستگي نا پذير اين كبوتران سبكبال عرصه خطير اطلاع رساني را كه براي ثبت وانعكاس توانمندي هاي مدافعان ايران اسلامي لحظه شماري مي كردند ارج نهادو از درگاه ربويي براي آن عزيزان سفر كرده علو درجات و برايخانواده معظم آنان صبر واجر مسئلت كرده است.

سردار نجار همچنين مجاهدت خبرنگاران جسور و جان بر كفي را كه با ارسال اخبار و تصاوير رويدادهاي لبنان و فلسطين پژواك حماسه هاي سترگ مقاومت مردمي حزب الله و حماس و افشاگر جنايات هولناك رژيم صهيونيستي هستند ستود.

وزير دفاع در پايان مراتب قدر داني و سپاس خود ا از خبرنگاران حوزه دفاع كه ياري و همراهي شان سبب اطلاع رساني عميق جاندار ماندگان و اثرگذار از توانمندي هاي امنيت ساز واقتدار آفرين وزارت دفاع و نيروهاي مسلح گرديد اعلام داشته است.