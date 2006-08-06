معرفي 25 رشته قطعي و 3 رشته مشروط براي حضور در بازيهاي آسيايي دوحه

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين نشست سه ساعته كه با حضور مهندس علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني به همراه دكتر قراخانلو رئيس كميته ملي المپيك، علي كفاشيان دبير كل اين كميته به همراه معاونين و كارشناسان سازمان برگزار شد تكليف رشته هاي اعزامي به مسابقات آسيايي 2006 قطر مشخص شد.

بنابراين گزارش طي اين جلسه رشته هاي اعزامي به دو گروه الف و ب تقسيم شده اند كه در گروه اول رشته هايي چون فوتبال، جودو، كاراته، ژيمناستيك، تكواندو، كشتي آزاد و فرنگي، ووشو، دووميداني، وزنه برداري، پرورش اندام، واليبال، دوچرخه سواري، بوكس قرار دارند كه اين رشته ها قبلا حضور خود را در مسابقات مسجل كرده بودند.

درگروه دوم رشته هايي قرارگرفته اند كه شانس مدال آوري آنها 50 به 50 است كه دراين گروه رشته هايي چون بسكتبال، هندبال، شمشيربازي، كبدي، شطرنج و واترپلو قرارگرفته اند.

رشته هاي پايه نيزبه دليل اهميت آنها و تعداد مدالهاي زياد درآن در رشته هاي قايقراني، ژيمناستيك، تيراندازي و شنا اعزام خواهند شد.

سه رشته سواركاري، سپك تاكرا و واليبال ساحلي هم به صورت مشروط مطرح شدند . رشته سواركاري با برطرف شدن مشكل قرنطينه اسبهاي ايراني امكان حضور در اين بازيها را دارد و دو رشته ديگر هم در صورت ارزيابي مثبت در سه ماه باقيمانده به اين مسابقات اعزام مي شود.

دربخش بانوان هم وضعيت تيمها به شكل كامل مشخض نشد اما حضور تيمهاي شش رشته شطرنج، تيراندازي، كاراته، ووشو و تكوانددو و دووميداني در اين مسابقات وجود دارد كه تكليف اين رشته ها هم تا پايان شهريور ماه مشخص و اعلام خواهد شد.