واگذاري عمليات توليد دفترچه هاي درماني به شركت هاي خدماتي

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان تامين اجتماعي به منظور ارتقاء سطح رضايتمندي بيمه شدگان و مستمري بگيران و تكريم ارباب رجوع در برخورداري از حمايت هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي و به منظور سرعت بخشيدن در فرايند انجام امور توليد و تحويل دفاتر درماني در شعب با صدور دستورالعملي ، بخشي از عمليات توليد دفترچه بيمه شدگان را به شركت هاي خدماتي واگذار كرد.



بر اساس اين دستورالعمل كه مبني بر تصميمات كميته روانسازي اتخاذ شده است ، تمامي عمليات مربوط به عمليات چاپ نسخ و جلد ، تفكيك و مرتب نمودن نسخ و جلد ، برش ، دوخت و صحافي ، الصاق ته بند ، دسته بندي و تحويل دفاتر به شركت هاي خدماتي و نيروهاي حق العمل كار واگذار شده است.

به موجب اين دستورالعمل، معاونت هاي اقتصادي و برنامه ريزي ، اداري و مالي و امور استان هاي سازمان تامين اجتماعي مكلف شدند تا نسبت به تجهيز و رفع نيازهاي واحدهاي اجرايي اقدام كنند.