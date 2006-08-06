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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۳

/ بر اساس دستورالعمل جديد سازمان تامين اجتماعي صورت مي گيرد /

واگذاري عمليات توليد دفترچه هاي درماني به شركت هاي خدماتي

بخشي از عمليات توليد دفترچه هاي درماني ، به منظور سرعت بخشيدن به توليد دفترچه هاي درماني و ارتقاء سطح رضايتمندي بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي و تكريم ارباب رجوع ، به شركت هاي خدماتي واگذار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان تامين اجتماعي به منظور ارتقاء سطح رضايتمندي بيمه شدگان و مستمري بگيران و تكريم ارباب رجوع در برخورداري از حمايت هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي و به منظور سرعت بخشيدن در فرايند انجام امور توليد و تحويل دفاتر درماني در شعب با صدور دستورالعملي ، بخشي از عمليات توليد دفترچه بيمه شدگان را به شركت هاي خدماتي واگذار كرد.


بر اساس اين دستورالعمل كه مبني بر تصميمات كميته روانسازي اتخاذ شده است ، تمامي عمليات مربوط به عمليات چاپ نسخ و جلد ، تفكيك و مرتب نمودن نسخ و جلد ، برش ، دوخت و صحافي ، الصاق ته بند ، دسته بندي و تحويل دفاتر به شركت هاي خدماتي و نيروهاي حق العمل كار واگذار شده است.

به موجب اين دستورالعمل، معاونت هاي اقتصادي و برنامه ريزي ، اداري و مالي و امور استان هاي سازمان تامين اجتماعي مكلف شدند تا نسبت به تجهيز و رفع نيازهاي واحدهاي اجرايي اقدام كنند.

کد مطلب 363479

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