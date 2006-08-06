  1. بین الملل
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۱۷

منابع اسرائيلي اعلام كردند:

كشته شدن 12 صهيونيست در حملات موشكي حزب الله

منابع رژيم اسرائيل از كشته شدن دست كم 12 صهيونيست و زخمي شدن 12 تن ديگر در حملات موشكي تلافي جويانه مقاومت حزب الله به اهداف اسرائيلي خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه الجزيره اعلام كرد كه در حملات موشكي حزب الله به شهرك كريات شمونه در شمال فلسطين اشغالي، 12 صهيونيست كشته شدند.

اين در حالي است كه شبكه هاي العالم، العربيه و ANB لبنان تعداد تلفات صهيونيستها را 10 كشته اعلام كرده اند.

اين در حالي است كه در حملات وحشيانه ارتش رژيم صهيونيستي به مناطق مسكوني لبنان كه همچنان با شدت ادامه دارد تاكنون نزديك به هزار غير نظامي شهيد و بيش از 3300 تن ديگر زخمي شده اند.

کد مطلب 363480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها