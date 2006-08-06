كشته شدن 12 صهيونيست در حملات موشكي حزب الله

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه الجزيره اعلام كرد كه در حملات موشكي حزب الله به شهرك كريات شمونه در شمال فلسطين اشغالي، 12 صهيونيست كشته شدند.



اين در حالي است كه شبكه هاي العالم، العربيه و ANB لبنان تعداد تلفات صهيونيستها را 10 كشته اعلام كرده اند.



اين در حالي است كه در حملات وحشيانه ارتش رژيم صهيونيستي به مناطق مسكوني لبنان كه همچنان با شدت ادامه دارد تاكنون نزديك به هزار غير نظامي شهيد و بيش از 3300 تن ديگر زخمي شده اند.