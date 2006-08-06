آمريكا نمي تواند راه حلي براي بحران خاورميانه پيدا كند

به گزارش خبرگزاري مهر،"زبيگنو برژينسكي" مشاورپيشين سازمان امنيت ملي آمريكا در زمان رياست جمهوري "جيمي كارتر" در گفتگو با روزنامه دي ولت همچنين تصريح كرد : آمريكا نتوانست درسهاي لازم را از عراق بگيرد و تنها به مداخله خود در خاورميانه ادامه داد.

وي افزود : هر روز كه مي گذرد شرايط و اوضاع خاورميانه وخيم تر مي شود. آمريكا كه نيز كه داعيه بهبود شرايط در جهان را دارد، همواره درصدد اعمال نظر در منطقه است، اما بايد بدانند كه ديگر نخواهند توانست به ايفاي نقش در خاورميانه بپردازند.

"برژينسكي" همچنين تصريح كرد : زماني راهكارهاي موجود مي تواند در تغيير شرايط منطقه موثر واقع شود كه جامعه بين المللي به طور جدي از اين برنامه ها حمايت كند . اين در حالي است كه در شرايط كنوني نه اسرائيل و نه لبنان در موقعيتي نيستند كه بتوانند آرامش را در منطقه برقرار كنند و اين امر مستلزم كمكهاي بين المللي و ميانجيگري است .

مشاور پيشين سازمان امنيت ملي آمريكا در ادامه درباره موقعيت ايران اظهار داشت : ما هم اينك بسته اي از پيشنهادها را به ايران داده ايم كه هنوز نه پاسخ مثبت و نه پاسخ منفي درباره آنها دريافت نكرده ايم .

وي در توضيح گفته خود خاطر نشان كرد : پاسخ ايران به اين بسته مي تواند نقش تعيين كننده اي در موقعيت اين كشور ايفا كند .