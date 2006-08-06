انتظار بيشتري از مسئولان داشتيم / اعزام نكردن تيم شيرجه به ما لطمه مي زند

اميد حديقي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: شيرجه نياز به حمايت دارد و در صورتي كه از اين رشته حمايت هاي لازم به عمل نيايد چه بسا پيشرفت هاي محسوس سال هاي اخير ، به بار ننشيند.تيم شيرجه و شمشيربازي تنها تيم هايي بودند كه در بازي هاي غرب آسيا قهرمان شدند بنابراين انتظار داشتيم كه براي بازي هايي آسيايي تيم ما را فرابخوانند.

وي افزود: تيم شيرجه پس از بازي هاي غرب آسيا، در چهار اردوي خارجي و پنج اردوي داخلي شركت كرده و درحال حاضر از آمادگي بالايي برخورد ار است.ما در رقابت هاي اوكراين كه از بهترين هاي جهان در رشته شيرجه محسوب مي شوند موفق به كسب مدال شديم كه اين نشان از پيشرفت شيرجه روهاي ما دارد. با اين حال فكر مي كنم چنانچه لطف سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك شامل حال ما نشود، لطمه مي بينيم.

حديقي افزود: من نمي گويم تيم شيرجه ايران در حضور تيم هاي قدرتمند شرق آسيا مقام مي آورد اما مطمئنم در اين بازي ها آبروداري خواهد كرد.

مربي شيرجه در پايان گفت: حضور تيم شيرجه در اردوهاي برون مرزي و داخلي با هزينه سازمان تربيت بدني و فدراسيون شنا صورت گرفته و چنانچه ما نتوانيم در تورنمنت مهمي چون بازي هاي آسيايي شركت كنيم فكر مي كنم در اين مدت هزينه ها در جهت بيهوده اي مصرف شده است. اميدوارم مسوولان كميته ملي المپيك نسبت به تصميم خود تجديد نظر كنند و شرايط حضور تيم شيرجه در بازي هاي آسيايي را فراهم آورند.