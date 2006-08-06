مراسم قدرت آئين واجرايانا بوديسم در آمريكا برگزار مي شود

به گزارش به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يونايتدپرس اينترنشنال، "پيما نوبو رينپوچه" يازدهمين وارث تبار پاليول از فرقه واجرايانا بوديسم قرار است اين مراسم را به "قدرت" شهرت دارد برگزار كند.

طي اين مراسم فرد مي تواند ايمان و عمل خود را به فرقه واجرايانا بوديسم قوي كند.

بودائيان كهنسال، بيماران و خانواده ها همراه كودكان نيز در اين مراسم شركت مي كنند، حضور اين افراد باعث مي شود كه قدرت آنها و انجام آداب معنوي سلامت و زندگي طولاني را براي آنها به ارمغان آورد.

رئيس مركز كانزانگ پاليول چولينگ كه قرار است ميزبان برگزاري اين مراسم باشد، گفت: "پيما نوبو رينپوچه" توسط كل اعضاي جامعه "دارما" به عنوان بوداي زنده شهرت دارد.

" پيما نوبو رينپوچه" در سال 1932 در تبت متولد شد و در چهارسالگي به عنوان تجلي راهب يكي از شش معبد اصلي شناخته شد و پس از آن آموزش لازم را دريافت كرد.

