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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

در شهركتاب

فرهنگ فارسي - تاجيكي رونمايي مي شود

فرهنگ فارسي - تاجيكي رونمايي مي شود

كتاب دوجلدي فرهنگ فارسي - تاجيكي روز يكشنبه 22 مردادماه در شهر كتاب مركزي رونمايي و نقد و بررسي مي شود.

به گزارش مهر، اين فرهنگ سال ها قبل در تاجيكستان به خط سيرليك و زيرنظر پژوهشگران تاجيكي منتشر شد و برگردان آن به خط فارسي به تازگي توسط نشر فرهنگ معاصر منتشر شده است.

در اين نشست استاد محمدجان شكوري از تاجيكستان ، دكتر حسن انوري و دكتر علي رواقي راجع به اثر بحث و گفتگو مي كنند.

همچنين نشست آينده شهركتاب روز سه شنبه 24 مردادماه به بحث درباره ادبيات تطبيقي اختصاص دارد كه با عنوان " نگاهي در آينه " برگزار مي شود. ادبيات تطبيقي نوعي تاريخ روابط ادبي جهاني است.

اين نشست در سالگرد درگذشت دكتر جواد حديدي مولف كتاب " از سعدي تا آراگون " برگزار مي شود و ابوالحسن نجفي مدير گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، دكتر طهمورث ساجدي استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه تهران و دكتر علي رضا انوشيرواني استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه شيراز درباره چيستي ادبيات تطبيقي و بررسي آثار جواد حديدي سخن مي گويند.

اين نشست ها ساعت 17 در شهركتاب مركزي برگزار مي شود.

کد مطلب 363506

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