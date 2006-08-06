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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

نامزدهاي مسابقه مطبوعاتي انجمن منتقدان خانه تئاتر اعلام شد

نامزدهاي مسابقه مطبوعاتي سالانه انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر در آستانه گراميداشت روز خبرنگار و سالروز تأسيس اين انجمن معرفي شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخش عكس سعيد درويش نژاد از گاهنامه خانه تئاتر، ميلاد پيامي از روزنامه شرق و شكوفه هاشميان عكاس آزاد نامزد دريافت جايزه شدند.

در بخش يادداشت عبدالرضا فريدزاده از هفته نامه سروش، منوچهر اكبرلو از نشريه فرهنگ پايداري و مهدي نصيري از ماهنامه صحنه و در بخش گزارش فروغ سجادي از خبرگزاري مهر، مهرداد ابولقاسمي از روزنامه باني فيلم و علي جمشيدي از روزنامه صاحب قلم معرفي شدند.

در بخش گفتگو عباس غفاري از سايت ايران تئاتر، علي جمشيدي از ماهنامه صحنه و فروغ سجادي از خبرگزاري مهر و در بخش مقاله منوچهر اكبرلو از نشريه برگ فرهنگ دانشگاه تهران، بيژن نوذري از گاهنامه خانه تئاتر و سعيد گودرزي از روزنامه اسرار براي دريافت جايزه معرفي شده اند.

در بخش نقد عبدالرضا فريدزاده از روزنامه توسعه، اميد بي نياز از روزنامه صاحب قلم و امين عظيمي از روزنامه باني فيلم و شرق به عنوان نامزدهاي مسابقه مطبوعاتي انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر انتخاب شدند.

اين نامزدها از ميان آثار 33 فعال مطبوعاتي به دبيرخانه اين انجمن ارسال شده و مجيد رضائيان (روزنامه نگار و مدرس علوم ارتباطات)، مهرداد راياني مخصوص (روزنامه نگار و مدرس تئاتر) و محسن ابراهيمي (روزنامه نگار و مدرس تئاتر) هيات داوران و رضا معطريان (عكاس و مدرس عكاسي) به عنوان مشاور اين هيات را همراهي كرد. برگزيدگان اين مسابقه در مراسمي اواخر همين ماه معرفي مي شوند.

کد مطلب 363507

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