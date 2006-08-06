جزئيات كامل سند استراتژي توسعه صنعتي

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در پيشگفتار سند استراتژي توسعه صنعتي آمده است: نظريه اهميت تدوين راهبرد و مجموعه سياستهاي توسعه صنعتي كشور براي كليه صنعتگران و كار آفرينان صنعتي مديران و مسوولان سياسي و اقتصادي كشور در اجراي ماده 1 قانون تمركز امور صنعت و معدن مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي مبني بر تكليف تدوين سند راهبرد و سياستهاي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تنظيم و نتايج آن در مراد سال 1382 تحت عنوان مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور انتشار يافت.

در پي آن نظرات انتقادي متعددي از سوي جامعه علمي صنعتي و سياسي واقتصادي كشور بويژه از منظر مباني نظري مدل هاي اقتصادي و مباحث توسعه فناوري وگزينش صنايع پيشرو مطرح گرديد كه وزارت صنايع و معادن با بهره گيري از مطالعات پايه استراتژي فوق وهمچنين برخي از سياستهاي كلي قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبري همچنين استفاده از برخي از نظريات و پيشنهادات كليات سند راهبرد توسعه صنعتي كشور را تهيه و جهت اجرا به حوزه هاي ستادي ابلاغ نمود.

ولي پس از آن و از آنجا كه سند راهبرد توسعه صنعتي تهيه شده نمي توانست باتوجه به تحولات ايجاد شده و اسناد فرادستي آن پاسخگوي تدوين برنامه هاي عملياتي به عنوان يك سند مرجع با توجه به ديدگاههاي جديد دولت مبني بر ايجاد رشد و توسعه كشور متوازن مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقر زدايي و همچنين تعامل سازنده وهوشمندانه با جامعه جهاني باشد لذا بازنگري آن در دستوركاروزارت صنايع ومعادن قرارگرفت و بر اين اساس با توجه به آرمان واهداف منبعث از قوانين پايه نظير قانون ساساي سند چشم انداز 20 ساله و سياستهاي كلي قانون برنامه مصوب قمام معظم رهبري و برنامه چهارم و پيش بيني هاي برنامه پنجم تا هفتم توسعه سند راهبرد توسعه صنعتي كشور تا افق سال 1404 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت در اين ميان سعي شده است تا سند مذكور بهگونه اي تدوين گردد كه افق روشني را فراروي همه دست اندركاران بخش صنعت و معدن كشور درخصوص مجموعه اهداف راهبرد و سياستهاي كشور دراين حوزه آشكار نمايد.

به گزارش مهر، نخست به مباني نظري سند تهيه شده به عنوان پايه هاي اصلي مجموعه سياستهاي تدوين شده پرداخته مي شود و سپس با نگرش به وضعيت موجود و سند چشم انداز اهداف كمي بخش صنعت و معدن در بيست سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت در مراحل بعدي سياستهاي كلان محيطي سياستهاي كلان توسعه صنعتي سياستها خرد و سياستهاي كلان رشته صنايع منتخب ارايه خواهد گرديد.

1- مباني نظري:

1-1- نقش دولت در توسعه صنعتي كشور: تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا به خوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را درجهت دهي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است و ضمن فراهم سازي زمينه هاي رشد و توسعه عمومي براي همه فعاليتها نظير سرمايه گذاري در آموزش بهداشت امنيت تامين خدمات زير بنايي آب و برق و راه و مخابرات رويكردهاي زير را نيز مد نظر قرار داده است.

تغيير نقش دولت از بنگاهداري و مديريت مستقيم درصنايع به سياست گذاري هدايت ونظارت.

- ارايه سياستهاي تشويقي و حمايتي از توسعه صنايع راهبردي در كشور به عنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايي بر ساير صنايع و بخش هاي اقتصادي كشور.

- فراهم آوري امكانات رفع موانع و تسهيل راه سرمايه گذاري بخش غير دولتي و در صورت لزوم تقبل نقش هاي قابلگي و پرورشگري در زمينه خاص.

- توجه به برقراري عدالت اجتماعي توازن و تعادل اقتصادي درمناطق مختلف كشور به خصوص درمناطق توسعه يافته از طريق حمايت هاي ويژه مالي وارايه انواع ديگر مشوق ها.

- ارتباط مستمر با بخش خصوصي از طريق نهادها و تشكل هاي صنفي - غير دولتي و مردمي.

2-1- جايگاه بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني):

به گزارش مهر، بخش خصوصي به عنوان موتور و محرك اصلي رشد صنعيت شناخته مي گردد زيرا با بكارگيري سرمايه خود وجذب ومشاركت سرمايه هاي غير دولتي و استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كار آمد مي تواند ضمن ايفا نقش خود دررشد اقتصادي صنعتي كشور همواره تحت نظارت هدايت و راهبردي هدفمند دولت همراه با بهره گيري از قوانين و مقررات شفاف و روان ولي فاقد كمترين گريزگاه براي سوء استفاده ها و فرصت طلبي ها اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.

لذا توامند سازي و بخش خصوصي و تعاون دراين راستا يكي از اركان اصلي مباني سياستگذاري و قانونگذاري دولت خواهدبود رهنمودهاي امام راحل و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي در اين جهت مباني و ملاك عمل خواهند بود.

3-1- آزاد سازي تجاري:

به گزارش مهر، اگر چه سياست آزاد سازي دركشورهاي نو صنعتي موجب رشد بخص خصوصي متكي بر فعاليت هاي خلاقانه گرديده است و افزايش سودآوري بنگاهها را به دنبال مي آورد واز هزينه هايي كه دولتها براي حمايت از رشد صنايع نوپا وصنايع غير رقابت پذير مي پردازند و بار هزينه اي آن به جامعه مصرف كننده تحميل مي گردد مي كاهد وليكن لغو كاهش تعرفه هاي وارداتي درون درنظر گرفتن ظرفيت تحميل پذيري منطقي صنايع داخلي موجب نابودي شمار قابل توجهي از بنگاههاي توليدي گرديده وخسارتهاي اجتماعي و اقتصادي آن براي كشورغير اقتصادي و غير قابل تحمل خواهد شد.

لذا سياست آزاد سازي تجاري مي بايستي تدريجي و متناسب با افزايش قدرت رقابت پذيري و احدهاي توليدي تنظيم گردد از اين رو لازم است در زمينه كالاهايي كه توليد كنندگان علاوه بر تامين نياز داخلي ظرفيت مازادي براي ايجاد فضاي رقابت در داخل بوجود آورده و سر ريز آن دراختيار بخش صادرات قرار مي گيرد ورود كالاي ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه بگونه اي تعيين گردد كه نياز كاذب مصرف كنندگان كالاي خارجي را پوشش داده و قيمت تمام شده وارداتي در مقايسه با كيفيت آن براي مصرف كنندگان طبقات متوسط جامعه در مورد كالاهاي مصرفي با دوام يا مصرفي غير ضروري صرفه اقتصادي نداشته باشد.

4-1- جهاني شدن:

به گزارش مهر، از آنجا كه دنياي غري در راستاي اجراي فرآيند جاني سازي خود ضمن هدف قرار دادن مناسبات اقتصادي القاء فرهنگ و آرمان هاي خود را بر جهان دنبال مي نمايد كه نتايج آن علاوه بر تمركز ثروت دركشورهاي توسعه يافته و توانمند اقتصادي موج حذف تدريجي فرهنگ ها و اعتقادات جوامع كمتر توسعه يافته جهان (جهان سومي) خواهد شد. لذا دنباله روي از سياستهاي جهاني سازي غرب با منشور انقلاب اسلامي و سند چشم انداز مغايرت اساسي دارد و از سوي ديگر مكتب جهاني سالام به لحاظ غنا و برتر خود نسبت به ساير مكاتي از منظر اقتصادي توانايي ايجاد رفاه عمومي همراه با معنويت را براي جهان بشريت به شايستگي دارد لذا لازم است با طرح جهاني سازي دنياي غرب از نظر ابعاد سياسي فرهنگي و اجتماعي برخورد هوشمندانه داشته و ضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و مذاكرات مقتدرانه با الحاق به WTO نكات ذيل مد نظر قرار گيرد.

- عدم اجازه به شركتهاي خارجي به ايجاد انحصار در بازار داخلي

- كنترل ورود سرمايه گذاري خارجي و هدايت آن درراستاي اهداف توسعه اي بخش.

- اخذ سهم منطقي از بازارهاي جهاني با هدف توسعه صادرات

- تنظيم ورود كالا به كشور متناسب با توان رقابت ناپذيري توليدات داخلي.

5-1- دامنه توسعه رقابت:

به گزارش مهر، با وجود آكه توسعه رقابت در اقتصاد به صورت كلي باعث رشد و ارتقا رشد و ارتقا كمي و كيفي بنگاههاي اقتصادي مي گردد ليكن در شرايط اقتصادي واجتماعي كشور به دليل فراهم نبودن اطلاعات و آمار دقيق و شفاف از يك سو و عدم آگاهي كافي از راهبرهاي توسعه آينده كشور و پيشرفت فناوري هاي جهان رفتار تصميم گيرندگان براي سزمايه گذاري بعضا فاقد منطق اقتصادي و توجه ملي و فني مي باشد لذا دولت مي بايستي ضمن تشويق و توسعه فضاي كشت وكار و رقابت براي فعالان اقتصادي كشور نظارت و مديريت عالي را بر كاركرد فضاي رقابت اعمال نمايد. به گونه اي كه با به كار گري ابزارهاي تشويق و حمايتي از توسعه سرمايه گذاري و رقابت درمسيرهاي تعيين شده منطبق بر راهبرد توسعه صنعيت كشور حمايت و از رفتارها و سرماسه گذاري هايي كه احتمال تخريب بازار يا شكست در فضاي رقابت رو به رشد بنگاهها را بوجود مي آيد نظير سرمايه گذاري هاي افراطي بيش از تامين نيازهاي داخل و توان صادراتي واردات بي رويه كالا ايجاد شرايط دامپينگ براي توليد كننگان داخل و ... به نحو مقتضي ممانيعت به عمل آورد.

6-1- محيط زيست:

به گزارش مهر، از آنجا كه يكي از جلوه هاي توسعه پايدار در كشورها توسعه سرمايه گذاي توام با رعايت مسائل زيست محيطي مي باشد لذا كشورهاي توسعه يافته صنايعي را كه هزينه مقابله با آلودگي زيست محيطي برايشان صرفه اقتصادي نداشته باشد را تدريجا به كشورهاي اصطلاحا جهان سومي منتقل مي كنند.

لذا با توجه به اهميت جهاني مسائل زيست محيطي بايد توسعه صنايع پاك را دراولويت قرارداده و از توسعه صناعي كه فرآيند توليد آنها مستلزم آلودگي هاي زيست محيطي مي باشد و هزينه هاي رفع آلودگي زيست محيطي آنها فاقد توجيه اقتصادي مي باشد اجتناب نمايد.