حرم رضوي نخستين مكان مراجعه دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاري مهر ، اردوي زيارتي متمركز مشهد مقدس به همت اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ويژه دانش آموزان سراسر كشور با هدف غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان رشد و شكوفايي استعداد افزايش آگاهي و تقويت باورهاي ديني دانش آموزان ارتباط معنوي بيشتر دانش آموزان با اهل بيت (ع) برگزار مي شود.

در اين اردوها ، دانش آموزان ضمن زيارت مرقد مطهر ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (ع) و بازديد از اماكن تاريخي و تفريحي و ورزشي شهر مقدس مشهد در كلاسهاي مختلف آموزشي و تشكيلاتي شركت خواهند نمود.

از بين 8 هزار دانش آموز دختر و پسر كه در اين تحقيقات مورد ارزيابي قرار گرفته اند ، 83 درصد نخستين مكان مراجعه خود را حرم مطهر ، 6 درصد مكان هاي ديگر زيارتي مشهد مقدس ، 4 درصد مكان هاي تاريخ و موزه آستان قدس رضوي ، 3 درصد مراكز خريد و بقيه ساير مناطق را نخستين مكان مراجعه خود معرفي كرده اند.