به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، علي حسن زاده معاون پژوهشي و عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در سومين كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي وبانكي يكي از چالش هاي اصلي سازمان اوقاف و دادگستري ها را حجم بالاي مكاتبات در رابطه با ارزش گذاري سكه هاي قديمي دانست.

وي تصريح كرد: فقدان يك بانك اطلاعاتي كامل در رابطه با ارزش و بهاي اين نوع مسكوكات يا كالا بودن آنها يك چالش مهم محسوب مي شود.

وي با اشاره به قيمت گذاري هاي مختلفي كه براي اين مسكوكات به كارمي رود، گفت : متفاوت بودن عيار اين سكه ها باعث قيمت‌گذاري ها ي متفاوت براي آنها مي شود.

همچنين جعفر مهدي زاده محقق اداره بررسي ها وسياست هاي اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه هر ساله مكاتبات زيادي از سوي ادارات اوقاف ودادگستري هاي سراسر كشور در خصوص استعلام فعلي مسكوكات قديمي با بانك مركزي به عنوان تنها مرجع پاسخگو در اين زمينه انجام مي شود، گفت :‌اطلاعات درخواستي حجم وسيعي از مسكوكات قديمي را در بر مي گيرد.