فرخنده حاجي زاده : تاخير در انتشار كتاب متوجه تعلل ناشران نيست

فرخنده حاجي زاده در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : اين موضوع كه فصل تابستان باعث افت فروش كتاب و كاهش ميزان مطالعه شده ، شكل خوشبينانه مساله است . البته در زمان برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران شاهد هجومي از سوي كتابخوانها براي تهيه كتابهاي جديد هستيم و به طور طبيعي چند ماه پس از آن كتابفروشي ها دچار ركود مي شود اما وضعيت فروش كتاب امسال با سالهاي قبل بسيار متفاوت است.

وي در ادامه افزود : برخي از مردم كه بودجه اي را به خريد كتاب اختصاص مي دهند و از قبل رقمي را براي آن كنار مي گذارند ، خريدهاي خود را در نمايشگاه انجام مي دهند اما كتابخوانهاي هميشگي چه در ايام نمايشگاه و چه غير آن ، ازكتابفروشي ها بازديد مي كنند درحالي كه امسال بازديد از كتابفروشي ها هم به طور چشمگيري كاهش يافته است.

مدير نشر ويستار در ادامه تصريح كرد : وضعيت كنوني شرايطي را به وجود آورده كه به جاي پرسش از فصل ركود در كتابفروشي ها بايد بپرسيم كه فصل رونق كتابفروشي و مطالعه چه زماني است .

وي تصريح كرد : درهرفصلي از سال ، به دلايل مختلف مردم از مراجعه به كتابفروشي ها خود داري مي كنند در زمستان به يك بهانه و در تابستان هم به دليل گرمي هوا اين اتفاق مي افتد.

فرخنده حاجي زاده در ادامه خاطر نشان كرد : يكي از دلايل كتاب نخريدن مردم اين است كه روند توليد كتاب دچار افت شده و ركود در بازار نشر كتابهاي جديد و تازه مشهود است.

وي تصريح كرد : ركود در بازار نشر دلايل متعدد دارد كه بخش عمده اي از آن به وزارت ارشاد باز مي گردد ، مردم به دليل مسائلي كه براي نشر به وجود آمده به محتواي كتابها اعتماد ندارند و باور نمي كنند كه كتابي بي كم و كاست منتشر شده باشد . ارشاد اعلام كرده كه مجوز كتابها 48 ساعته صادر مي شود در حالي كه اين مساله براي كتابهاي فيزيك و شيمي صحت دارد و اين كتابها اصلا نياز به مجوز ندارد .

مدير نشر و كتابفروشي ويستار خاطر نشان كرد : در رياضيات 2به علاوه 2 مي شود چهار و اين مساله نياز به مميزي ندارد و در مورد كتابهاي ديگر است كه بايد وزارت ارشاد سرعت عمل به خرج دهد . متاسفانه توقع مولفان نسبت به ناشران افزايش يافته و آنها فكر مي كنند اگر كتابي معطل شده و به چاپ نمي رسد به دليل تعلل ناشران است .