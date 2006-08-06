نماينده‌ ولي فقيه در سپاه روز خبرنگار را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام و المسلمين علي سعيدي در پيام خود آورده است: هفدهم مرداد يادآور پيكهاي خونين بالي است كه با از خودگذشتگي، حقيقت ناب را از درون گردابهاي سهمگين رسانه اي دنياي خدعه و فريب بيرون كشيده و چون در درخشان در برابر چشم حقيقتطلبان قرار ميدهند.
نماينده ولي فقيه در سپاه، در بخش ديگري از پيام خود ضمن پاسداشت مقام خبرنگاران شهيد به ويژه شهيد صارمي كه قرباني تحجر اسلام آمريكايي شدند، افزوده است: امروزه نظام سلطه جهاني براي پيشبرد اهداف نامشروع خود و سرپوش گذاشتن به جنايات پي در پي همان راهي را ادامه مي دهد كه بيش از اين گروه طالبان در افغانستان به آن تمسك مي جستند، جهانيان را نيز از اخبار واقعيات دنياي پست خود دور نگه دارند. حمله تانكها به مقر خبرنگاران در بغداد در سال 82 و بازداشت و شكنجه خبرنگاران ناهمسو با سياستهاي استكباري نمونهاي از رفتارهاي تحجرگرايانهي جهاني به سردمداران آمريكاي جنايتكار است.
سعيدي در اين پيام با اشاره به تعطيلي غيرعادلانه شبكه المنار در فرانسه و آلمان، تصريح كرده است: اكنون معني جريان آزاد اطلاع رساني به همراه شعارهاي ذهن پر كن مثل دموكراسي و حقوق بشر به طور كامل در صحنه لبنان خودنمايي مي كند.
بمباران تجهيزات ماهواره اي و تلويزيوني و ايستگاههاي راديويي لبنان در راستاي همان سياستي است كه آمريكا براي جلوگيري از انتشار واقعيات و جناياتهاي بيشرمانه خود در عراق به كار گرفت. رژيم صهيونيستي با حمايت همهجانبه آمريكا و انگليس و برخي از كشورهاي اروپايي و دولتهاي عربي، براي تغيير توازن اطلاع رساني و غلبه دادن رسانههاي همسو، به محيط جنگ كه هدف از آن ايجاد جنگ رواني عليه لبنان است اقدام به بمباران و تخريب پايگاههاي رسانههاي در لبنان نمود. اما به رغم همه اين ترفندها پيامرساني حزبالله و سيد حسن نصرالله بر تمامي جهان طنين انداخته است و همه آزادگان جهان را بر عليه ستم و ستمگران ميشوراند و هر روز پيام روح بخش حزبا لله بيش از پيش در دلها و جانها نفوذ ميكند و ميرود تا پرده از تزوير و نفاق و دروغپردازي از چهرهي استكبار برگيرد و جنايتكاران جنگي را در افكار عمومي به محاكمه بكشد.
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در پايان پيام خود با گراميداشت روز خبرنگار و با تقدير و تشكر از زحمات و تلاش هاي موثر خبرنگاران متعهد و مسئوليت پذير ايران اسلامي در اطلاع رساني و انعكاس عملكرد و دستاوردهاي سپاه و بسيج در رسانهها و همچنين نقش آنان در ترسيم صادقانه حقايق و واقعيتهاي موجود در جهان امروز بر تداوم اين تلاشها و اهتمام در بيدارگريها و آگاهسازي افكار عمومي تاكيد كرد.
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