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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۹

اجلاس "چالشهاي فقه اسلامي در قرن بيست و يكم" برگزار مي شود

اجلاس سه روزه "فقه اسلامي و چالشهاي فراروي آن در قرن بيست و يكم" از سه شنبه 17 مرداد ماه در دانشگاه بين المللي مالزي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اجلاس بين المللي با مشاركت نخبگان و شخصيتهاي برجسته از جهان اسلام و حضور آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب از سه شنبه 17 تا 19 مرداد ماه برگزار مي شود.

شركت كنندگان در اين همايش اهميت مقاصد شريعت در پيشرفت فقه اسلامي و ارتباط آن با مسائل كنوني امت اسلامي و اصلاح تحول در جواجع اسلامي را مورد بحث و بررسي قرار مي دهند.

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به عنوان ميهمان ويژه از سوي دكتر "قطب الدين سانو" نايب رئيس دانشگاه مالزي به اين اجلاس دعوت شده است.

 

کد مطلب 363559

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