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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۱۵

برنامه راديويي "غفلت" از سيماي شهركرد پخش مي شود

برنامه راديويي "غفلت" كه با هدف آسيب شناسي معضلات اجتماعي از راديو اصفهان در حال پخش است با تصويب شوراي طرح و برنامه صدا و سيماي مركز شهركرد به صورت تلويزيوني در مي آيد.

 تهيه كننده برنامه راديويي غفلت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت : برنامه غفلت كه دوشنبه ها ساعت 10 از راديو اصفهان پخش مي شود مورد استقبال بسيار گسترده مردم قرار گرفت و ما هم تصميم گرفتيم كه اين برنامه را به صورت تلويزيوني بسازيم تا با استفاد از جلوه هاي تصويري و فضاي بيشتري كه براي كار وجود دارد اين معضلات را در تلويزيون به چالش بكشانيم.

پروانه صالح افزود : برنامه "غفلت"  كه با همكاري نيروي انتظامي، دادگستري و سازمان زندانها در راديو اصفهان توليد و پخش مي شود به موضوعاتي همچون قتل، آدم ربايي، عشق هاي خياباني و مهريه در بك برنامه 20 دقيقه اي مي پردازد.

وي افزود :  فيلمبرداري تلويزيوني "غفلت" كه از سيماي شهركرد پخش خواهد شد از هفته گذشته در13 قسمت 31 دقيقه اي آغاز شده است.
کد مطلب 363561

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