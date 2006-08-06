برنامه راديويي "غفلت" از سيماي شهركرد پخش مي شود

تهيه كننده برنامه راديويي غفلت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت : برنامه غفلت كه دوشنبه ها ساعت 10 از راديو اصفهان پخش مي شود مورد استقبال بسيار گسترده مردم قرار گرفت و ما هم تصميم گرفتيم كه اين برنامه را به صورت تلويزيوني بسازيم تا با استفاد از جلوه هاي تصويري و فضاي بيشتري كه براي كار وجود دارد اين معضلات را در تلويزيون به چالش بكشانيم.
پروانه صالح افزود : برنامه "غفلت" كه با همكاري نيروي انتظامي، دادگستري و سازمان زندانها در راديو اصفهان توليد و پخش مي شود به موضوعاتي همچون قتل، آدم ربايي، عشق هاي خياباني و مهريه در بك برنامه 20 دقيقه اي مي پردازد.
وي افزود : فيلمبرداري تلويزيوني "غفلت" كه از سيماي شهركرد پخش خواهد شد از هفته گذشته در13 قسمت 31 دقيقه اي آغاز شده است.
برنامه راديويي "غفلت" كه با هدف آسيب شناسي معضلات اجتماعي از راديو اصفهان در حال پخش است با تصويب شوراي طرح و برنامه صدا و سيماي مركز شهركرد به صورت تلويزيوني در مي آيد.
کد مطلب 363561
نظر شما