برنامه راديويي "غفلت" از سيماي شهركرد پخش مي شود

تهيه كننده برنامه راديويي غفلت در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت : برنامه غفلت كه دوشنبه ها ساعت 10 از راديو اصفهان پخش مي شود مورد استقبال بسيار گسترده مردم قرار گرفت و ما هم تصميم گرفتيم كه اين برنامه را به صورت تلويزيوني بسازيم تا با استفاد از جلوه هاي تصويري و فضاي بيشتري كه براي كار وجود دارد اين معضلات را در تلويزيون به چالش بكشانيم.



پروانه صالح افزود : برنامه "غفلت" كه با همكاري نيروي انتظامي، دادگستري و سازمان زندانها در راديو اصفهان توليد و پخش مي شود به موضوعاتي همچون قتل، آدم ربايي، عشق هاي خياباني و مهريه در بك برنامه 20 دقيقه اي مي پردازد.



وي افزود : فيلمبرداري تلويزيوني "غفلت" كه از سيماي شهركرد پخش خواهد شد از هفته گذشته در13 قسمت 31 دقيقه اي آغاز شده است.

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