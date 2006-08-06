پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران دانشجو مي پذيرد / مجوز تاسيس پرديس كيش از وزارت علوم اخذ شده است

به گزارش خبرگزاري مهر، در پي ملاقات آيت الله عميد زنجاني رئيس دانشگاه تهران و مهندس مجيد شايسته رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان منطقه ازاد كيش، موافقت نامه تاسيس پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران بين دو طرف به امضا رسيد.

هدف از امضاي اين توافقنامه، توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و دانشگاهي جزيزه كيش اعلام شده است.

تمامي مجوزهاي لازم براي تاسيس اين دانشگاه از وزارت علوم اخذ شده ومحل احداث ساختمان دانشگاه نيز در شهرك دانشگاهي كيش واقع در جنوب جزيره در نظر گرفته شده است.

بنابر همين گزارش دانشگاه تهران در اين موافقت نامه مكلف شده است تا مطابق با آخرين استانداردهاي علمي بين المللي، دانشگاه پرديس را اداره كند و نهايت تلاش خود را در جذب و تامين اعضا هيات علمي مقيم به كار بندد.

به گزارش مهر، تا پيش از بهره برداري از محل اصلي ساختمان پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران، فعاليت اين دانشگاه در ساختمان الماس اين جزيزه متمركز خواهد بود.

لازم به ذكر است دانشگاه متعهد است نسبت به تاسيس رشته هاي مورد نظر سازمان منطقه آزاد كيش اهتمام ورزد.