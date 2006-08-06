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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۵۰

رئيس سازمان شيلات:

صادرات آبزيان در سال جاري به 10 هزار تن خواهد رسيد

رئيس سازمان شيلات اظهار اميدواري كرد: صادرات آبزيان در سال جاري به 10 هزار تن برسد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شعبانعلي نظامي در جمع خبرنگاران  در مورد برنامه هاي سازمان شيلات در برنامه چهارم توسعه ، گفت:  شيلات  ايران همگام با برنامه چهارم توسعه گام هاي مثبتي را برداشته به طوريكه در سال نخست برنامه در رسيدن به  افزايش سهم پروتئين آبزيان از 55/2 گرم به 55/4 گرم موفق بوده است   .

وي تصريح كرد: خوشبختانه در سال گذشته در زمينه پرورش ماهي در آب هاي داخلي  حدود يازده درصد از برنامه جلوتربوده ايم .

نظامي  با اشاره به مشكلات موجود در توليد ميگو گفت: امسال موفق شده ايم كه حدود 2500 هكتار تا 3000 هكتار زمين ها را زير كشت ميگو ببريم  .

وي اظهار اميدواري كرد امسال  صادرات  آبزيان به حدود 10 هزار تن برسد .

 همچنين محمد صمدزاده  معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي  در مورد بحث خشكسالي در كشور ، افزود: با توجه به اينكه  اينكه ايران يك كشور نيمه خشك است ،لذا بحث خشكسالي به صورت فوق العاده وشرايط ويژه نيست و علي رغم  پيش بيني پايان هفت سال براي خشكسالي در برخي مناطق اما اين پديده هنوز  ادامه دارد .

وي مصرف بهينه آب ، اجراي روش هاي  جديد آبياري ( آبياري تحت فشار، قطره اي ، باراني و كم فشار) اقدامات زير بنايي در مورد تجهيز و نوسازي اراضي ، پوشش انهارسنتي و بازسازي كانال هاي سنتي ، بيمه محصولات كشاورزي ، استحصال آب و اجراي پروژه هاي كوچك مانند لايروبي قنوات را از اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با خشكسالي دانست .

کد مطلب 363578

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