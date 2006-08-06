صادرات آبزيان در سال جاري به 10 هزار تن خواهد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، شعبانعلي نظامي در جمع خبرنگاران در مورد برنامه هاي سازمان شيلات در برنامه چهارم توسعه ، گفت: شيلات ايران همگام با برنامه چهارم توسعه گام هاي مثبتي را برداشته به طوريكه در سال نخست برنامه در رسيدن به افزايش سهم پروتئين آبزيان از 55/2 گرم به 55/4 گرم موفق بوده است .

وي تصريح كرد: خوشبختانه در سال گذشته در زمينه پرورش ماهي در آب هاي داخلي حدود يازده درصد از برنامه جلوتربوده ايم .

نظامي با اشاره به مشكلات موجود در توليد ميگو گفت: امسال موفق شده ايم كه حدود 2500 هكتار تا 3000 هكتار زمين ها را زير كشت ميگو ببريم .

وي اظهار اميدواري كرد امسال صادرات آبزيان به حدود 10 هزار تن برسد .

همچنين محمد صمدزاده معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي در مورد بحث خشكسالي در كشور ، افزود: با توجه به اينكه اينكه ايران يك كشور نيمه خشك است ،لذا بحث خشكسالي به صورت فوق العاده وشرايط ويژه نيست و علي رغم پيش بيني پايان هفت سال براي خشكسالي در برخي مناطق اما اين پديده هنوز ادامه دارد .

وي مصرف بهينه آب ، اجراي روش هاي جديد آبياري ( آبياري تحت فشار، قطره اي ، باراني و كم فشار) اقدامات زير بنايي در مورد تجهيز و نوسازي اراضي ، پوشش انهارسنتي و بازسازي كانال هاي سنتي ، بيمه محصولات كشاورزي ، استحصال آب و اجراي پروژه هاي كوچك مانند لايروبي قنوات را از اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با خشكسالي دانست .