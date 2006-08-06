سياست هاي آمريكا سبب بي اعتمادي به اين كشور شده است / سياستمداران آمريكا به سبب ترس از لابي اسرائيل از تل آويو انتقاد نمي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، " استفان والت" ( Stephen Walt ) در گفتگو با اين روزنامه گفت : سياست واشنگتن احساسات ضد آمريكايي را در جهان و به ويژه در كشورهاي عربي و اسلامي افزايش مي دهد .

اين كارشناس آمريكايي با اذعان به اينكه سياست هاي آمريكا درخاورميانه بيشتر در جهت حمايت از اسرائيل است، مي گويد: سياست فعلي آمريكا براي خود اسرائيل نيز چندان مناسب نيست، زيرا اتخاذ اين سياست از سوي واشنگتن سبب گرديده است تا تدابير اتخاذ شده از سوي تل آويو موجب شود كه اقدامات تند در منطقه خاورميانه افزايش يابد و امنيت خود اسرائيل را به خطر انداخته است.

والت يكي از استادان معروف آمريكايي است كه سياست هاي واشنگتن براي طرفداري از اسرائيل را به باد انتقاد گرفته است.

وي چندي پيش در گزارشي كه به همراه يكي از همكارانش تهيه كرد ، در آن نوشت كه لابي يهوديان در آمريكا به ضرر منافع ملي اين كشور كار مي كند.

بر اساس اين مطالعه عنوان شد كه لابي طرفدار اسرائيل در اين كشور بر خلاف منافع ملي واشنگتن كار مي كند و اگر آمريكا با اسرائيل رابطه نزديكي نداشت، هرگز نگراني از بابت عراق، ايران و سوريه نداشت.



اين تحقيق كه با جنجال و مخالفت هاي زيادي از سوي محافل صهيونيستي رو به رو شد، همچنين نشان مي دهد كه "كميته امور عمومي آمريكايي اسرائيل" موسوم به "ايپك" سبب شده است تا سياست واشنگتن در خاورميانه به نفع اسرائيل جهت داده شود و اين امر به نوبه خود درگيريهايي را در محافل مخالف و طرفدار اسرائيل در اين كشور به وجود آورده است.

اين گزارش 81 صفحه اي كه از سوي "استفان ام. والت" و همكارش "جان جي. ميرشايمر" در دانشگاه هاروارد براي دانشكده دولتي كندي تهيه شده است، بحث مي كند كه لابي طرفدار اسرائيل متقاعد كردن اعضاي كنگره، مقامها، و افكار عمومي آمريكا را براي حمايت از اسرائيل بر عهده دارد، اگر چه اين حمايت بر خلاف منافع ملي خود آمريكا باشد.

درهمين راستا والت در بخش ديگري از اظهارات خود در گفتگو با روزنامه زمان چنين ادامه مي دهد : در اغلب موارد مردم و شهروندان آمريكا از سياستهاي اسرائيل انتقاد مي كنند، اما اين انتقادها در بين محافل سياسي و رهبري اين كشور بسيار كم است و تنها دليل آن هم قدرت لابي اسرائيل در آمريكا مي باشد كه آنها از آن بيم دارند كه مورد انتقاد اين لابي قرار گيرند.

به گفته اين كارشناس آمريكايي برخي گروهها و شخصيتها هستند كه حمايت بي قيد و شرط آمريكا از اسرائيل را به باد انتقاد مي گيرند و به ويژه اينكه برخي از اين گروهها خود يهودي هستند، اما چنين گروههايي ضعيف تر از سازمانهاي اصلي همچون " ايپك " هستند.

پروفسور دانشگاه هاروارد ضمن غيرقانوني توصيف كردن حملات اخير موشكي اسرائيل به لبنان تاكيد كرد: مقاومت در برابر اشغال خارجي قانوني است ، اما حمله به مردم بي گناه غيرقانوني است. به نظر من حملات افراطي و بمباران وحشيانه اسرائيل غيرقانوني و غير اخلاقي است.

والت تصريح كرد : من نگران آن هستم كه آنچه كه در لبنان اتفاق افتاده سبب شود تا ديگر كشورها اعتماد كمنتري داشته باشند و اين اقدامات حمايت اين كشورها را از آمريكا با موانع بيشتري رو به رو مي كند و اين در حاليست كه به گروهايي همچون حماس و حزب الله اعتبار بيشتري داده و محبوبيت آنها را در نزد افكار عمومي بيشتر مي كند.

نكاتي درباره لابي صهيونيستي در آمريكا:

معرفي ايپك:

ايپك يا كميته امورعمومي آمريكا-اسرائيل كه بيش از50 سال است كه براي كسب حمايت آمريكا از اسرائيل دركنگره اين كشور فعاليت مي كند در جهت بهبود هرچه بيشترروابط واشنگتن -تل آويو درحوزه نظامي، اقتصادي، علمي و همكاري فرهنگي تلاش مي كند. بزرگترين تلاش سياسي اين لابي صهيونيستي است كه هر ساله براي حمايت از رژيم صهيونيستي كنفرانس ساليانه را برگزار مي كند.

كنفرانس سالانه كميته:



ايپك سالانه يك كنفرانس برگزارمي نمايد‌ كه درآن به تعيين خط ‌مشي كلي كميته مي ‌پردازد.اين خط ‌مشي‌ها با جلسات و برنامه ‌هاي آموزشي توام است. اعضاء شركت‌ كننده دركنفرانس كه تقريباً 2 الي 3 روز به طول مي ‌انجامد ومعمولاً محل آن در واشنگتن است ازمناطق مختلف هستند ولي اين كنفرانس چه دركاپيتال هيل باشد چه درهر جاي ديگر موضوع آن به تحولات منطقه خاورميانه و سياست خارجي آمريكا در قبال اسرائيل مربوط مي ‌شود و در بيشتر مواقع رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير رژيم صهيونيستي يكي از سخنرانان مهم آن هستند كه در آن رئيس جمهور آمريكا هر سال تعهد ايالات متحده را براي حمايت از اسرائيل اعلام مي كند.

امسال "برنيس" رئيس ايپك اعلام كرد: در زماني كه چالش و فرصت بي نظيري براي متحدين آمريكا در منطقه وجود دارد، در كنفرانس ساليانه اين لابي، نياز به اين است تا حمايت جامعه آمريكا از اسرائيل به عنوان سرمشق و الگوي كار كنفرانس قرار گيرد.

وي افزود:" حمايت از اسرائيل يك ارزش متعلق به دموكراتها و يا جمهوريخواهها نيست، بلكه يك ارزش آمريكايي است".

دستور كار كنفرانس:



ايپك هر سال براي نشست خود دستور كاري را تعريف مي كند كه دستوركارآخرين كنفرانس ساليانه ايپك بيشتر حول محور حمايت از اسرائيل بود. اين محفل صهيونيستي درنشست امسال خود شعار "راه ايران به سوي بمب هسته‌اي" را به عنوان استراتژي تبليغاتي خود براي سال 2005 اعلام كرده وبا برنامه پيشرفته چند رسانه اي (مولتي مديا) تحت عنوان :" چگونه ايران تسليحات هسته اي مي سازد و چگونه مي توانيم از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي جلوگيري كنيم" درصدد برآمد تا درباره برنامه هاي هسته اي ايران به بينندگان و بازديدكنندگان خود اطلاع رساني كند.

نكته اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه تا چه ميزان و به چه شيوه اي ابن لابي در تصميم گيري آمريكا تاثير دارد.

نقش كميته در فرايند تصميم گيري در آمريكا:



يكي ازروشهاي كميته درفرايند تصميم گيري اين است كه از طريق گروههايي موسوم به "پك"ها در سراسر ايالات متحده به سياستمداران به طورغير مستقيم كمك نمايد، درصورتي كه نماينده اي اظهارمخالفتي نمايد آن را در سطح وسيعي به اطلاع جوامع يهودي مي رساند تا وي را تحت فشار قرار دهد. روش ديگري كه كميته در پيش مي گيرد استفاده از فشارهاي عاطفي و رواني است و با ذكر مصائب گذشته يهوديان و عنوان نمودن اين مسئله كه اين تصميم عواقب خطرناكي براي يهوديان دارد، فرد را تحت فشار قرار مي دهند.



ايپك در موارد گوناگون براي ديدارها و ملاقاتهاي اعضاء كنگره، فهرستي كامپيوتري تهيه كرده و از آن به عنوان نقطه ضعف استفاده مي كند و در صورت مخالفت افراد مذكور با اسرائيل، در انتخابات بعدي از آنان حمايت نمي كند.

عملكرد كميته در قبال جمهوري اسلامي ايران:

يكي از اولويت هاي اين كميته، مقابله با ايران و كمك به نمايندگاني است كه در واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند و براي اين منظور برنامه هاي گوناگوني در دست دارد.