پاپ نسبت به ناديده گرفتن درخواست آتش بس ابراز تأسف كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاپ 79 ساله امروز در مراسم دعاي آنجلس ( دعايي كه به يادبود تجلي حضرت عيسي (ع) خوانده مي شود) گفت: تاكنون تمام درخواستهايي كه مسئله آتش بس فوري در اين منطقه پراز رنج را مطرح كرده بي پاسخ مانده اند؛ا با وجود اين ضرورت تجديد درخواست مصرانه خود را احساس مي كنم.

بنديكت از تمام افرادي كه مي توانند سهم موثري براي ايجاد صلح مستمر در منطقه داشته باشند درخواست كرد اقدامي در اين راستا انجام دهند.

پاپ امروز اظهارات خود را در جمع هزاران زائري ايراد كرد كه در محل اقامتگاه تابستاني پاپي در جنوب رم جمع شده بودند.