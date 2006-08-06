  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۳۲

پاپ نسبت به ناديده گرفتن درخواست آتش بس ابراز تأسف كرد

پاپ نسبت به ناديده گرفتن درخواست آتش بس ابراز تأسف كرد

پاپ بنديكت شانزدهم امروز 15 مردادماه ضمن تجديد درخواست خود مبني بر آتش بس درخاورميانه نسبت به ناديده گرفته شدن درخواستهاي پيشين خود مبني بر متوقف كردن خصومت و آتش بس ابراز تأسف كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاپ 79 ساله امروز در مراسم دعاي آنجلس ( دعايي كه به يادبود تجلي حضرت عيسي (ع) خوانده مي شود) گفت: تاكنون تمام درخواستهايي كه مسئله آتش بس فوري در اين منطقه پراز رنج را مطرح كرده بي پاسخ مانده اند؛ا با وجود اين ضرورت تجديد درخواست مصرانه خود را احساس مي كنم.

بنديكت از تمام افرادي كه مي توانند سهم موثري براي ايجاد صلح مستمر در منطقه داشته باشند درخواست كرد اقدامي در اين راستا انجام دهند.

پاپ امروز اظهارات خود را در جمع هزاران زائري ايراد كرد كه در محل اقامتگاه تابستاني پاپي در جنوب رم جمع شده بودند.

کد مطلب 363592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها