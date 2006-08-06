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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۶:۲۸

قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين در نشست خبري با خبرنگاران:

استراتژي ما پيروي از جامعتين است / هم در خبرگان و هم در شوراها با جديت وارد عمل خواهيم شد

جامعه اسلامي مهندسين تاكنون 2 بار با محمود احمدي نژاد ديدار داشته است و چندين بار هم كليه اصولگرايان در قالب جبهه پيروان خط امام و رهبري با وي ديدار كرده اند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسن اميري قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين در نشست خبري با خبرنگاران كه عصر امروز در دفتر اين جامعه برگزار شد، ضمن تبريك روز خبرنگار گفت: استراتژي ما پيروي از جامعتين است ولي طي جلسه اي كه با دوستان داشتيم ليست جامعتين بايد نظرات تشكل هاي استاني هم در آنها لحاظ شود.

وي افزود: بهتر است نمايندگان خبرگان، احترامات و عملكرد خود را براي مردم به خوبي روشن كنند و با گزارش عملكرد آنان مي توانيم انتخابات خبرگان را با نشاط ببينيم.

اميري با اشاره به ويژگي خاص انتخابات خبرگان گفت: اگر كليه نيروهاي اصولگرا هماهنگ با هم حركت كنند، جامعتين هم بايد نظرات آنها را در اين خصوص بگيرد.

قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين خاطرنشان كرد: هم در خبرگان و هم در شوراها با جديت وارد عمل خواهيم شد و با توجه به اينكه شوراها پيچيدگي هاي خاص خود را خواهد داشت از هم اكنون خود را براي آن مسائل آماده مي كنم و حضور مردم در انتخابات ميزان چسبندگي مردم به نظام بالاتر مي برد و دشمن را نااميد مي كند.

وي افزود: كانديدا بايد متدين، مردمي، كارآ و كارآمد باشند و مردم هم با عنايت به آنها راي مي دهند و با اين اوصاف 100 درصد پيروز خواهيم شد. اصولگرايان در مسائل ملي با وحدت با يكديگر حركت خواهند كرد تا نتايج خوبي به دست آوريم و با تمام گروه هايي كه اصولگرا هستند حركت مي كنيم و اين يك پروژه مشاركتي مربوط به كليه اصولگرايان است و اميدواريم حضور مردم در انتخابات جدي شود.

اميري خاطرنشان كرد:  در استانها تشكيلات شوراي هماهنگي وجود دارد و فعال هم هستند و در نزديك انتخابات فعال مي شوند و شوراي هماهنگي براي مقطعي از زمان بود و براي همه زمان ها نبود و اسم هاي متفاوتي داشت و شوراي هماهنگي داراي نام واحدي نبود و هدف همه آنها اصولگرايي است كه ريشه در دين و باورهاي اعتقادي دارد.

در حمايت از حزب الله لبنان همه گروه ها شركت كردند و از لحاظ دموكراسي آنقدر رشد پيدا كرده اند كه مي توانند در كنار هم بنشيند و همديگر را تحمل كنند. نفع پيشرفت كشور براي همه ماست و عدالت و خدمتگزاري براي همه ما خوب و مفيد است ولي گاهي انتخابات رقابتي است و لذا با ادبيات خودش و ضوابطي كه تعريف مي كنند در انتخابات شركت مي كند و سعي مي كند پيروز شود و ما سعي مي كنيم كليه اصولگرايان را تحت يك چتر بياوريم و فكر مي كنم ائتلاف 100 درصد بين اصولگرايان به وجود خواهد آمد.

"براي انتخابات ميان دوره اي مجلس هم هماهنگ با جبهه پيروان خط امام و رهبري و ساير اصولگرايان كانديدا معرفي خواهيم كرد."

وي خاطرنشان كرد: تعدادي از تشكلهاي جبهه پيروان خط امام و رهبري ليستي را تهيه كرده اند و آن را ارائه خواهند كرد و جامعه اسلامي مهندسين هم درحال انجام اقداماتي است كه به موقع اعلام خواهيم كرد. كميته ويژه اصل 44 را در جامعه اسلامي مهندسين براي چگونگي اصل اجراي آن انجام داديم و كارش را شروع كرديم قرار است نتيجه بررسي ها را به مجلس هم بدهيم. از لحاظ اجرايي و مشكلاتش مي خواهيم بررسي كنيم و نظرات و راهكارهايي را بدهيم تا كمتر با مشكلاتي مواجه شود و ما چون خود را سربازان گمنام مي دانيم وظيفه خود مي دانيم در تمامي زمينه ها وظيفه خود را انجام دهيم.

اميري افزود:  در همايش با  دبيران استانها جلسه خوبي داشتيم و برنامه هاي خود را براي آينده اعلام كردند و متقابلا خواستيم برنامه هاي يكساله و  دوساله خود را بياورند و مهمترين بحث ما حزب الله لبنان بود و مهندس نبوي راهكارهاي مناسبي را براي انتخابات شوراها و خبرگان ارائه دادند. قصد داريم در شوراي مركزي شاخه خواهران را فعال كنم، شاخه جوانان را هم در حال فعال كردن هستيم.

قائم مقام جامعه اسلامي مهندسين اظهار داشت: در جلسه شوراي مركزي در مورد بنزين بحث كرديم و نظرمان اين بود كه نفس ثابت نگه داشتن بنزين هم كار خوبي نباشد. قيمتها ثابت نيست و حركت مي كند لذا ما بايد راهكارهايي پيشنهاد كنيم. به عنوان نمونه بايد توليد بنزين داخلي را بالا ببريم و پالايشگاه ها را زياد كنيم و CNG كردن ماشين ها و دوگانه سوز كردن اتومبيل ها عمل شود به گونه اي كه اقشار آسيب پذير بتوانند استفاده كنند و در شوراي مركزي در اين خصوص بحث هايي كرديم.

وي خاطرنشان كرد: شايد انداختن مشكلات به گردن گذشتگان كار درستي نباشد. ما مي گوئيم بهتر است راهي بيابيم كه هم به راه حل برسيم و هم كمتر ضرر كنيم. ديدار با شخصيت ها و گروه ها و احزاب را در دستور كار خودمان داريم و بيشتر مي خواهيم بر روي احقاق حقوق نظام هاي مهندسي كه در جامعه وجود دارد در جامعه اسلامي مهندسين بحث و بررسي انجام دهيم.

اميري گفت: درصدد متمركز كردن فعاليت هاي مهندسين هستيم و مي خواهيم به ارتقاي علمي آنها كمك كنيم و از حق و حقوق مهندسي و حرفه اي آنها دفاع كنيم.

"دولت احمدي نژاد به احزاب اهميت مي دهد و آنها بايد خدمتگذاري خود را ثابت كنند و وي فقط نمي خواهد متعلق به گروهي خاص باشد، بلكه مي گويد من متعلق به همه هستم و با احزاب هم نشست هايي داشته ايم و تاكنون اصولگرايان با احمدي نژاد چندين نشست داشته اند و جامعه اسلامي مهندسين هم تاكنون 2 نشست با احمدي نژاد داشته است."

وي افزود: در مسائل اقتصادي هم اگر يك شوراي راهبردي تشكيل شود دولت مي تواند به اهداف تعيين شده خود برسد و همه بايد به دولت كمك كنند و انتقادسازي ها بايد با راه حل همراه باشد.حق و حقوق كارگر موقت را بالا برده ايم و اگر شوراي عالي راهبردي در مسائل اقتصادي باشد، اثرات مثبت تصميم ها بيشتر مي شود و خسارتها را كمتر مي كند.

اميري در پايان گفت: جامعه اسلامي مهندسين تشكيل شوراي راهبردي در مسائل اقتصادي را در قالب روزنامه ها به دولت ارائه داده ايم و اين موضوع را در هفته نام جام ارائه نموده ايم.

کد مطلب 363601

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