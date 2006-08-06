مربي و دو بازيكن خارجي با ابومسلم قرارداد بستند / ابومسلمي ها به اتريش مي روند

به گزارش خبرنگار"مهر" ، با نظر مساعد كادر فني سردار دايات ترك تبار به عنوان مربي تمرين دهنده با عقد قراردادي يكساله به تيم فوتبال ابومسلم پيوست .



همچنين "محمد يحيي راشد" مهاجم 23 ساله تيم ملي سوريه و باشگاه الاتحاد اين كشور و "ايوان پترويچ" هافبك 25 ساله اهل كشور يوگسلاوي كه سابقه عضويت در باشگاه آخن آلمان را نيز دارد با عقد قراردادي دو ساله به عضويت باشگاه ابومسلم خراسان درآمدند.



تيم ابومسلم قصد دارد چند بازيكن داخلي ديگر را براي فصل جاري به خدمت بگيرد. اين تيم امسال تاكنون هيچ بازيكن ليگ برتري را به خدمت نگرفته است.



به گفته مسئول روابط عمومي باشگاه ابومسلم اين تيم قراراست پس از برگزاري چند ديدار تداركاتي با تيم هاي ليگ برتري در تهران روز 29 مرداد ماه جهت برپايي يك اردوي 10 روزه عازم كشور اتريش شود.