  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۲۰:۲۷

اعتراف معاون وزير امور خارجه عراق به وضع ناامن عراق

ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه عراق امروز به وجود وضعيت ناامن برا ي نظاميان آمريكايي در عراق اعتراف كرد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، ريچارد آرميتاژ معاون وزيرامورخارجه آمريكا امروز در جريان سفر به عراق در كنفرانس مطبوعاتي در بغداد ضمن اعتراف به ناامني موجود در عراق گفت: آمريكا از طرح ايجاد نيروهاي امنيتي عراقي براي استقرارامنيت وآرامش دراين كشورحمايت مي كند اما اين نيروها بايد ازغيرنظاميان عراقي باشند  آرميتاژ همچنين گفت كه روز يكشنبه نيز به كشورهاي مصر وعربستان سعودي سفر خواهد كرد .وي ضمن اعتراف به وجود وضع ناامن براي نظاميان آمريكايي در شهرهاي تكريت ، فلوجه و بغداد گفت: اطمينان كامل دارم كه عراقي هاي مخالف را دستگير خواهيم كرد. 
معاون وزير امور خارجه آمريكا  با اشاره به بازداشت يكي از محافظان شخصي صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق ادامه داد: آمريكا پيشرفت زيادي را در اين راه كسب كرده است و براي مقابله با حملات عليه نظاميان آمريكايي شيوه و راه هاي جديدي را درنظر گرفته ايم.

                                                            

کد مطلب 36362

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها